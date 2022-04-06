Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перечислил список из 10 "новых ударов" по российской экономике, финансовой системе и торговле.

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Список новых санкций против России

США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию.

США, ЕС и G7 ввели новые санкции против крупнейших банков РФ: Альфа-Банка и Сбербанка. Кулеба отметил, что США уже заблокировали 2/3 российского банковского сектора.

Под новые санкции попали дочери Путина, дочь и супруга Лаврова, глава правительства РФ Михаил Мишустин, экс-премьер Дмитрий Медведев.

Великобритания заморозила активы Московского кредитного банка, ввела санкции против олигархов Бориса Ротенберга и Леонида Михельсона.

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Евросоюз и 18 стран (Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Северная Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания) вместе выгнали 318 российских дипломатов.

Нидерланды арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам России.

Дания заморозила активы граждан РФ на сумму 11,8 миллионов долларов.

Казначейство США приостановило возможность России обслуживать долг по заблокированным счетам в американских банках.

Как отметил Кулеба, 6 апреля "Россия впервые не смогла провести платеж в валюте и вышла на финишную прямую к дефолту".

США применят полную блокировку к ряду крупнейших государственных предприятий РФ. Сообщается, что список будет опубликован 7 апреля.

Десятым пунктом в списке Кулебы является проект 5-го санкционного пакета ЕС. Он предполагает:

запрет на импорт российского угля на сумму 4 миллиарда евро в год;

полный запрет транзакций для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора);

запрет российским судам доступа к портам ЕС;

запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, что резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары;

целевые запреты на экспорт товаров на сумму 10 млрд евро в чувствительных сферах.

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