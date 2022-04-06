Санкции западных партнеров Украины сильно бьют по истеблишменту оккупантов. Впрочем, некоторые из них не делают никаких выводов и даже пытаются обойти наложенные ограничения.

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Нарушение санкций

Министерство юстиции США сообщило, что российский олигарх Константин Малофеев нарушал санкции, введенные в результате нападения России на Украину. В частности, он при содействии подельников пытался приобрести СМИ по всей Европе.

Министерство юстиции будет продолжать использовать все свои полномочия для привлечения к ответственности российских олигархов и других лиц, которые пытаются обойти санкции США,

– подчеркнул генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Кроме того, Гарланд добавил, что они изъяли миллионы долларов из финансового учреждения США, связанных с Малофеевым.

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