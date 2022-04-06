Речь идет о 12 яхтах, которые находятся на этапе строительства, и 2 суднах, что стоят на техническом обслуживании в верфях Нидерландов. Отмечается, что некоторые из них являются суперяхтами, длиной более 35 метров.

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Санкции Нидерландов против России

Министр иностранных дел Нидерландов подчеркнул, что население полностью поддерживает шаги страны, направленные на противодействие российской агрессии в Украине.

Должны отметить, что даже верфи Нидерландов полностью с нами сотрудничают, несмотря на серьезные последствия санкций (которые повлияли и на их доходы – ред. 24 канал),

– подчеркнул Хукстра.

Чиновник добавил, что благодаря санкциям были заморожены российские активы внутри Нидерландов общей суммой около 516 миллионов евро, а также заблокированы транзакции на 155 миллионов евро.

Кроме того, таможня страны усиленно проверяет грузовые отправления в Россию и Беларусь – среди прочего, осмотрены уже около 30 тысяч контейнеров.

Кстати, в Нидерландах постепенно осуществляется реализация введенных против России санкций. В частности, бывший глава МИД страны Стефан Блок 4 апреля был назначен координатором группы по соблюдению санкций.

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