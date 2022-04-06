Мовиться про 12 яхт, які перебувають на етапі будівництва, і 2 судна, що стоять на технічному обслуговуванні у корабельнях Нідерландів. Зазначається, що деякі з них є супер'яхтами, довжиною у понад 35 метрів.

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Санкції Нідерландів проти Росії

Міністр закордонних справ Нідерландів наголосив, що населення повністю підтримує кроки країни, спрямовані на протидію російській агресії в Україні.

Повинні відзначити, що навіть корабельні Нідерландів повністю з нами співпрацюють, попри серйозні наслідки санкцій (що повпливали і на їхні прибутки – ред. 24 канал),

– підкреслив Гукстра.

Посадовець додав, що завдяки санкціям було заморожено російські активи всередині Нідерландів загальною сумою близько 516 мільйонів євро, а також заблоковано транзакції на 155 мільйонів євро.

Крім того, митниця країни посилено перевіряє вантажні відправлення до Росії та Білорусі – з-поміж іншого, оглянуто уже близько 30 тисяч контейнерів.

До слова, у Нідерландах поступово здійснюється реалізація введених проти Росії санкцій. Зокрема, колишнього очільника МЗС країни Стефана Блока 4 квітня було призначено координатором групи з дотримання санкцій.

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