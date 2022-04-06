Фахівці працюють над розмінуванням території. Наразі місцевим мешканцям не дозволяють повертатися додому, адже це – небезпечно.

Важливо На жаль, міста практично немає, – Олексій Кулеба про знищену Бородянку на Київщині

Близько 200 людей у Бородянці зникли безвісти. Ймовірно, вони загинули під завалами будинків.

Вражає турбота українців, які пережили окупацію, до культурної спадщини. Біля пам'ятника Тарасу Шевченку, який стоїть навпроти зруйнованої житлової багатоповерхівки, люди поставили свічку. Місцеві мешканці дбайливо підняли табличку зі словами Кобзаря "Любіть Україну".

Наслідки окупації Бородянки російською армією / Фото Anadolu Agency

Зруйнована росіянами Бородянка: дивіться відео