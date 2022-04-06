Специалисты работают над разминированием территории. Сейчас местным жителям не разрешают возвращаться домой, ведь это опасно.

Важно К сожалению, города практически нет, – Алексей Кулеба об уничтоженной Бородянке в Киевской области

Около 200 человек в Бородянке пропали без вести. По всей вероятности, они погибли под завалами домов.

Впечатляет забота переживших оккупацию украинцев к культурному наследию. Возле памятника Тарасу Шевченко, стоящему напротив разрушенной жилой многоэтажки, люди поставили свечу. Местные жители бережно подняли табличку со словами Кобзаря "Любіть Україну".

Последствия оккупации Бородянки российской армией / Фото Anadolu Agency

Разрушенная россиянами Бородянка: смотрите видео