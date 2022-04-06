США ввели новые санкции против российских учреждений и политических элит оккупантов. Под новые ограничения попала семья Путина и его близкие прихвостни.

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Санкции против Медведева и Мишустина

Соединенные штаты ввели персональные санкции против бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева и главы правительства агрессора Михаила Мишустина.

Их отключат от финансовой системы США, а их активы на территории Штатов будут заморожены.

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