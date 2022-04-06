Глава МЗС України Дмитро Кулеба перерахував список з 10 "нових ударів" по російській економіці, фінансовій системі та торгівлі.

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Список нових санкцій проти Росії

США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції у Росію.

США, ЄС і G7 запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ: "Альфа-Банку" та "Сбєрбанку". Кулеба зазначив, що США вже заблокували 2/3 російського банківського сектору.

Під нові санкції попали доньки Путіна, донька та дружина Лаврова, глава уряду РФ Михайло Мішустін, експрем'єр Дмитро Медведєв.

Велика Британія заморозила активи Московського кредитного банку, запровадила санкції проти олігархів Бориса Ротенберга та Леоніда Міхельсона.

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Євросоюз і 18 країн (Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Північна Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія) разом вигнали 318 російських дипломатів.

Нідерланди заарештували 14 яхт, які належать громадянам Росії.

Данія заморозила активи громадян РФ на суму 11,8 мільйона доларів.

Казначейство США призупинило можливість Росії обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках.

Як зауважив Кулеба, 6-го квітня "Росія вперше не змогла провести платіж у валюті та вийшла на фінішну пряму до дефолту".

США застосують повне блокування до низки найбільших державних підприємств РФ. Повідомляється, що список буде опублікований 7-го квітня.

Десятим пунктом у списку Кулеби є проєкт 5-го санкційного пакету ЄС. Він передбачає:

заборону на імпорт російського вугілля на суму 4 мільярди євро на рік;

повна заборона транзакцій для 4 російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору);

заборона російським суднам доступу до портів ЄС;

заборона російських та білоруських автомобільних перевізників, яка різко обмежить можливості російської промисловості отримати ключові товари;

цільові заборони на експорт товарів на суму 10 мільярдів євро у чутливих сферах.

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