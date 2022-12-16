Кроме того, известно, что в результате инцидента пострадали 2 человека. Детали об их состоянии не раскрывают.

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Роскошный аквариум AquaDom – расположен в отеле Radisson Blu. Высотой он достигал 14 метров и вошел в историю как самый большой отдельно стоящий цилиндрический аквариум в мире.

Полиция уже заявила, что морская среда потерпела невероятный ущерб. В результате инцидента затоплена улица Карла Либкнехта, на которой расположен отель. Ее закрыли. На близлежащие улицы вытекает вода. Местных жителей призывают ездить максимально осторожно.

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Постояльцы отеля заявили о своем желании немедленно покинуть здание.

В AquaDom жили свыше 100 видов рыб. К сожалению, спасти их не удалось. Номера в отеле с видом на аквариум были очень популярны в отеле.

Обратите внимание! История AquaDom началась еще в 2002 году. В 2020 году его модернизировали.