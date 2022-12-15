Россияне разрушили и разграбили птицефабрику "Чернобаевская", которая была ключевым для Херсонщины производством, разграблена и разрушена. Кроме этого, из-за действий оккупантов погибли 4,4 миллиона птиц, из-за чего правоохранительные органы квалифицировали ситуацию в регионе как экоцид.

К теме Жаль – роковая: впервые в истории Украины сообщили о подозрении в экоциде

Подробности очередного российского преступления

В начале марта 2022 россияне оккупировали часть Херсонской области, в частности под оккупацию попала птицефабрика "Чернобаевская". Регион, а соответственно и производство осталось без электроснабжения, без возможности кормить птиц, подвозить работников к рабочим местам и вывозить готовую продукцию. От жажды и голода погибли около 4,4 миллиона кур.

Часть готовой продукции и кур, несмотря на обстрелы в начале наступления оккупантов, удалось раздать местному населению, но большая часть птиц погибла из-за невозможности ее кормления.

Важно! Гибель такого большого количества птиц без возможности утилизации – это чрезвычайное событие, экологическая беда. Этот вопрос стал настолько критическим, что отдельно поднимался на заседании Генассамблеи ООН.

Так что прокуроры Херсонской областной прокуратуры сейчас проводят процессуальное руководство в уголовном производстве по факту массового уничтожения объектов животного мира, что может повлечь за собой экологическую катастрофу (статья 441 УК Украины – экоцид). Россиянам необходимо привлечь к ответственности.

Поэтому цены на яйца так выросли: экономические последствия также роковые.

Общие финансовые потери агрохолдинга в результате российской агрессии на текущий момент оценивают примерно в 12 миллиардов гривен или 330 миллионов долларов США.

В том числе потери от гибели птицы составляют около 0,7 миллиарда гривен (20 миллионов долларов). Упущенный доход от неснесенного яйца этой птицей составил около 5,8 миллиардов гривен, или 160 млн долларов. Также российские военные изуродовали или украли оборудование на сумму около 5,5 миллиарда гривен или 150 миллионов долларов.

После оккупации фабрика, которая до начала широкомасштабной агрессии играла определяющую роль в экономической жизни Херсонщины, была ограблена российскими оккупантами. Вывезено все ценное, все, что не могли вывезти – повредили или уничтожили,

– рассказали в агрохолдинге.

Кроме того, фактическое уничтожение ключевого для отрасли производства привело к нехватке куриных яиц в Украине. Предложение на рынке существенно уменьшилось, а цены выросли.

При этом птицефабрика "Чернобаевская" была одним из самых крупных и современных производств в Европе. В агрохолдинге отметили, что потеря такого предприятия – потеря не только для производителя, а для миллионов потребителей в Украине, ведь предложение яйца куриного как одного из самых доступных и качественных продуктов питания существенно снизилось.