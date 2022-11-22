Об экологической катастрофе все чаще говорят в мире, поскольку выбросы углекислого газа и других вредных веществ постоянно растут . В Украине эта проблема во время войны является как никогда актуальной – кроме того, вред окружающей среде наносят объекты промышленности, которые небрежно относятся к природе.

Читайте также Основатель Patagonia вложил весь капитал в защиту экологии: кто они – миллиардеры-филантропы

Впервые объявили подозрение в Украине из-за экоцида

Как отмечают в Офисе Генерального прокурора, впервые в истории независимой Украины двум служащим предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении экоцида. Начальника и мастера теплоснабжающего цеха обвиняют в том, что они нанесли значительный ущерб окружающей среде.

По данным следствия, в технологическом процессе производства предприятия, занимающегося изготовлением картонно-бумажной продукции, используется значительное количество вредных веществ,

– написали в госструктуре.

Также там уточнили, что среди вредных веществ на заводе использовали, в частности дисперсию для проклеивания, гидрохлорид алюминия и крахмал. Не нужно знать все тонкости химии, чтобы проверить, как эти элементы влияют на природу. Обеим обвиняемым должны избрать вскоре меру пресечения из-за преступлений против окружающей среды.

Как последствия халатности на предприятии: жуткие фото

Силовики подчеркнули, что, попадая с завода в водоемы, вредные вещества плохо повлияли на живые организмы. Вероятно, работники предприятия прямо-таки сбрасывали в реку Случь недостаточно очищенные обратные воды.

Это привело к массовому уничтожению растительного и животного мира, отравлению водных ресурсов и наступлению экологической катастрофы,

– констатируют в Офисе Генпрокурора.



Экоцид на реке Случ / Фотография сайта Офиса Генерального прокурора



Экологическая катастрофа в Украине / Фотография сайта Офиса Генерального прокурора



Загрязненный водоем в Украине / Фото с сайта Офиса Генерального прокурора

Напомним, недавно 24 канал писал о том, как Национальный природный парк "Святые Горы" в Донецкой области пережил оккупацию. Российские захватчики разрушили около 80% парка.