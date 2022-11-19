"Святые горы" потеряли двух сотрудников, имущество, здания, а также понесли бешеные экологические убытки. Несмотря на это, сотрудники возвращаются в нацпарк, помогают общине и надеются на восстановление.

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В начале октября на фейсбук-странице нацпарка "Святые Горы" появилось первое сообщение после 24 марта. На фото разрушены здания и погорела техника. 12 октября 95% территории парка было деоккупировано. Через месяц после этого природоохранница Анастасия Драпалюк побывала в "Святых Горах" и встретилась с директором парка Сергеем Приймачуком.

По территории парка передвигаться запрещено, ходить можно только по асфальту в разрешенных местах. О научной или исследовательской работе речь не идет – парк понемногу приходит в себя и прежде всего обеспечивает выживание людей, которые здесь остались и возвращаются домой (парк охватывает территорию вокруг сел и городов Святогорской общины).

Вместе с местными властями парк организует разминирование, готовит документы и обеспечивает рубки в хозяйственной зоне, чтобы людям было чем обогреть дома. Негатив, который оставили после себя россияне, ощутим физически. Особенно тяжело людям, которые все время оставались на территории парка.

В временное отсутствие местной власти нацпарк взял на себя функцию органа власти – как единственное государственное учреждение в общине. Так люди видели, что государство есть.


Где расположен парк "Святые горы" / Карта

Примайчук рассказал, что сотрудники парка очень болезненно перенесли оккупацию. До оккупации даже после подрыва моста, по которому люди добирались на работу из села Богородичное, они продолжали трудиться – переходили по пешеходному мосту. Когда бомбардировка усилилась, люди стали уезжать в Полтавскую, Днепропетровскую, Львовскую области. Некоторые остались.

Первым большим потрясением для нас стало ранение инспектора охраны – ему осколком пробило щеку. Но хуже всего было впереди. Я отслеживал, где находятся наши сотрудники, постоянно находился с ними на связи. Мы знаем судьбу почти всех, информации нет только о десяти человек,
– рассказал директор парка.

Он добавил, что коллаборантов среди сотрудников не было. Те люди, которые сейчас находятся на территории России, оказались там не по своей вине.

Один работник был тяжело ранен в живот, руку и ногу. Его лечили в Сватово. У раненого тяжелобольная жена, поэтому они остались на оккупированной территории. Где они сейчас – неизвестно. Два сотрудника погибли. Из-за нервов люди стали болеть, возникла онкология, психические расстройства. Пострадали и семьи служащих, дети.


Территория парка после оккупации / Фото Анастасии Драпалюк

4 июня Святогорск заняли русские военные. К этому времени сотрудники пытались вывезти технику в главную усадьбу парка. Под огнем в Святогорск переправили пожарную машину и два трактора. Однако из-за подрыва мостов Святогорск остался отрезанным от подконтрольной Украине территории, поэтому работники не смогли вывезти ни оборудование, ни технику. Эти вещи забрали россияне.

80% построек парка разрушены. Относительно уцелела только главная контора, где жили оккупанты. Она тоже разграблена и разбита. Села общины – Долина, Богородичное, Яровая, Татьяновка – имеют 90 – 100% поврежденных зданий. Практически ни одного целого дома не осталось: выбитые окна, снесенные крыши, выгоревшие дома, кое-кому в фундамент все разнесло.

Сейчас условия для жизни и работы не совсем должные. Нам нужен транспорт, потому что практически весь был уничтожен, а также горючее. Я надеюсь, что до нового года мы эти проблемы как-то будем преодолевать,
– подчеркнул Примайчук.


Работники парка выполняют свою работу / Фото Анастасии Драпалюк

Сейчас руководство парка выясняет, кто мог бы вернуться. Однако людям некуда возвращаться, их дома разбомблены. Собственными силами привести дома в надлежащий вид к зиме очень тяжело. Поэтому парк помогает людям с ремонтом, ищет брошенные дома и договаривается с владельцами, чтобы пустили туда сотрудников.

"Они смогут работать и обеспечивать дровами людей, которые остаются в Святогорской общине. Везде люди нуждаются в дровах, чтобы обогреть дома. . У нас очень хороший коллектив. Люди стоят горой друг за друга", – заверил директор.

Остались ли дети в Святогорской общине

Въезд несовершеннолетних в Святогорскую общину, по словам Примайчука, категорически запрещен. Детсады и школы не работают, нет возможности ни постирать вещи, ни помыться. Электричеством планируется обеспечить только частный сектор. Условий для жизни детей нет.

Дети хотят брать в руки все, что видят, поэтому большая опасность подорваться. Все дети из Святогорска и общины эвакуированы. На территории парка было много детских заведений — 33 оздоровительных лагеря, лесная школа-интернат, зона отдыха "Изумрудный город" 2 детских дачи — это все не функционирует,
– рассказал руководитель "Святых Гор".

Он добавил, что парк "Святые Горы" курировал все школы общины и частично Лиманского района — проводили экообразовательные занятия, конкурсы. Воспитательная и экообразовательная работа была хорошо поставлена. Отмечали вместе праздники – день птиц, день окружающей среды и т.д. Сейчас это все в прошлом.

Директор парка подчеркнул, что природа подвержена самовосстановлению. Однако на участке, который в 2014 году обстреляли из "Градов", трава так и не выросла. Отчасти это потому, что там песчаная почва, однако все же обстрелянные поляны страдали очень и очень долго. За последние полгода были уничтожены тысячи гектаров леса, загрязнены почвы, воды. Меловые склоны, уникальные для всей Европы, изуродованы. Они усеяны неразорванными снарядами и опасными "подарками" от оккупантов.

Однако оценивать ущерб, нанесенный фауне и флоре, должны специалисты. Ученая МБО "Экология - Право - Человек" Екатерина Полянская приехала на территорию парка, чтобы исследовать почвы в воронках, образованных от попадания вражеских снарядов, на наличие тяжелых металлов и других опасных веществ. Она отобрала образцы грунтов, где это было возможно, а также собрала обломки снарядов, поскольку они также могут являться источником загрязнения почв.

Ученая также зафиксировала:

  • наличие лесных пожаров на территории парка, низовых и верховых;
  • повреждение деревьев при взрывах;
  • повреждение грунтового покрова из-за проезда военной техники;
  • возведение фортификационных сооружений;
  • загрязнение горюче-смазочными веществами и продуктами сгорания техники.

Кроме того, она пообщалась с директором по фактам гибели рыбы и амфибий в реках и озерах парка в результате подрыва в них разных взрывных предметов.

Как выглядит парк "Святые Горы" после оккупации / Фото Астастасии Драпалюк

Хотя общая стоимость ущерба, который нанесли природе оккупанты, будет оцениваться миллионами или даже миллиардами гривен, сейчас даже маленькая помощь может пригодиться.

Для возобновления работы парка требуются:

  • компьютеры и другая оргтехника;
  • автомобили;
  • электрические генераторы;
  • материалы и оборудование для ремонта помещений;
  • пожарная техника;
  • средства пожаротушения;
  • горюче-смазочные материалы;
  • форменная одежда;
  • спальники;
  • продукты длительного хранения.