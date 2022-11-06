Российские захватчики наносят колоссальный ущерб украинской окружающей среде. В частности, обстреливают нефтебазы, отравляют почву боеприпасами, а также провоцируют пожары.
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Кроме преступлений против людей, российская армия совершает преступления против окружающей среды — экоциды, – которые, в конце концов, также отразятся на качестве жизни украинцев. В Украине от полномасштабной войны, развязанной Россией, уже пострадали 20% заповедников и 3 миллиона гектаров лесов,
– говорится в сообщении.
Враг разрушает окружающую среду и истощает природные ресурсы.
Сумма ущерба – космическая
Счетная палата сообщила, что оккупанты уже нанесли ущерб украинской окружающей среде на сумму более 1,35 триллиона гривен. В то же время, экологи отмечают, что даже эта сумма не отражает реальную картину.
Пострадала около трети лесного фонда Украины. Некоторые из лесов, к сожалению, мы потеряли навсегда.
Славные украинские черноземы враг превратил в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире. Разминирование будет длиться не менее 10 лет.
Война разрушает не только окружающую среду в Украине, но и уже вызвала ряд проблем для Европы.
Жуткие данные от WWF-Украина
- Водно-болотные угодья "Архипелаг Великие и Малые Кучугуры" находятся под угрозой исчезновения.
- 8 заповедников и 10 национальных природных парков остаются оккупированными.
- 20% природоохранных территорий страдают от войны.
Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 6 ноября: смотрите видео