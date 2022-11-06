Російські загарбники завдають колосальної шкоди українському довкіллю. Зокрема, обстрілюють нафтобази, отруюють ґрунт боєприпасами, а також провокують пожежі.

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Окрім злочинів проти людей, російська армія вчиняє злочини проти довкілля — екоциди, — які, зрештою, також відіб'ються на якості життя українців. В Україні від повномасштабної війни, розв'язаної Росією, вже постраждали 20% заповідників та 3 мільйони гектарів лісів,

– мовиться у повідомленні.

Ворог руйнує довкілля та виснажує природні ресурси.

Сума збитків – космічна

Рахункова палата повідомила, що окупанти вже завдали шкоди українському довкіллю на суму понад 1,35 трильйона гривень. Водночас екологи зауважують, що навіть ця сума не відображає реальну картину.

Постраждала майже третина лісового фонду України. Деякі з лісів, на жаль, ми втратили назавжди.

Славетні українські чорноземи ворог перетворив у найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Розмінування триватиме щонайменше 10 років.

Війна руйнує не лише довкілля в Україні, але й вже спричинила низку проблем для Європи.

Моторошні дані від WWF-Україна

Водно-болотне угіддя "Архіпелаг Великі і Малі Кучугури" перебуває під загрозою зникнення.

8 заповідників та 10 національних природних парків залишаються окупованими.

20% природоохоронних територій потерпають від війни.

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