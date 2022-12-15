Росіяни зруйнували та розграбували птахофабрику "Чорнобаївська", яка була ключовим для Херсонщини виробництвом. Крім цього, через дії окупантів загинули 4,4 мільйонів птахів, через що правоохоронні органи кваліфікували ситуацію в регіоні як екоцид.

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Подробиці чергового російського злочину

На початку березня 2022 року росіяни окупували частину Херсонської області, зокрема під окупацію потрапила птахофабрика "Чорнобаївська". Регіон, а відповідно й виробництво, залишилось без електропостачання, без можливості годувати птахів, підвозити працівників до робочих місць та вивозити готову продукцію. Від спраги та голоду загинуло близько 4,4 мільйона курей.

Частину готової продукції й курей попри обстріли на початку наступу окупантів вдалося роздати місцевому населенню, але більша частина птахів загинула через неможливість її годування.

Важливо! Загибель такої великої кількості птиці без можливості утилізації – це надзвичайна подія, екологічне лихо. Це питання стало настільки критичним, що окремо підіймалося на засіданні Генасамблеї ООН.

Тож прокурори Херсонської обласної прокуратури зараз проводять процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масового знищення об'єктів тваринного світу, що може спричинити екологічну катастрофу (стаття 441 КК України – екоцид). Росіян необхідно притягнути до відповідальності.

Тому ціни на яйця так виросли: економічні наслідки також фатальні

Загальні фінансові втрати агрохолдингу внаслідок російської агресії на поточний момент оцінюють приблизно в 12 мільярдів гривень або 330 мільйонів доларів США.

В тому числі втрати від загибелі птиці складають близько 0,7 мільярдів гривень (20 мільйонів доларів). Втрачений дохід від незнесеного яйця цією птицею склав близько 5,8 мільярдів гривень, або 160 млн доларів. Також російські військові понівечили або вкрали обладнання на суму близько 5,5 мільярдів гривень або 150 мільйонів доларів.

Після окупації фабрику, що до початку широкомасштабної агресії відігравала визначальну роль в економічному житті Херсонщини, було пограбовано російськими окупантами. Вивезене все цінне, все, що не могли вивезти – пошкодили або знищили,

– розповіли в агрохолдингу.

Крім того, фактичне знищення ключового для галузі виробництва призвело до нестачі курячих яєць в Україні. Пропозиція на ринку суттєво зменшилась, а ціни виросли.

При цьому птахофабрика "Чорнобаївська" була одним з найбільших і найсучасніших виробництв в Європі. В агрохолдингу зауважили, що втрата такого підприємства – втрата не тільки для виробника, а для мільйонів споживачів в Україні, адже пропозиція яйця курячого як одного з найдоступніших і найякісніших продуктів харчування суттєво знизилась.