Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову Таврійську бригаду.

До теми "Солнцепьок" спалив: у ЗСУ розкрили деталі, як знищили склад термобаричних боєприпасів

ЗСУ відбили штурм ворога на Новопавлівському напрямку

На Новопавлівському напрямку українські десантники відбили штурм російської бронетехніки й мотоциклів. Ворог намагався прорвати оборону ЗСУ, але натомість зазнав величезних втрат у живій силі та техніці.

Так, десантники 79 ОДШБр знищили танки, бронемашини та мотоцикли.

Добротна просмажка російської бронетехніки й піхоти на Новопавлівському напрямку фронту. Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач,

– прокоментували штурм українські десантники.

Як десантники відбивали штурм ворога: дивіться відео (Увага! Чутливий контент! 18+)

Захисники зауважили, що деякі російські загарбники просили операторів БпЛА помилувати їх.

Раніше українські захисники відбили ворожий штурм у напрямку околиць Лозової у Харківській області. Так, 24 лютого разом з піхотою та бронетехнікою російські загарбники почали атаку, але зазнали втрат.

Українські військові знищили не лише особовий склад, а й розбили ворожу колону. Тоді бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади завчасно виявили та спалили ворожі танки й БТРи.