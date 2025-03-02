Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 79 отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду.

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ВСУ отбили штурм врага на Новопавловском направлении

На Новопавловском направлении украинские десантники отбили штурм российской бронетехники и мотоциклов. Враг пытался прорвать оборону ВСУ, но взамен понес огромные потери в живой силе и технике.

Так, десантники 79 ОДШБр уничтожили танки, бронемашины и мотоциклы.

Добротная просмажка российской бронетехники и пехоты на Новопавловском направлении фронта. Оккупанты бросают большие силы, чтобы прорвать оборону десантников на Донбассе, но только пополняют кладбище своих неудач,

– прокомментировали штурм украинские десантники.

Как десантники отражали штурм врага: смотрите видео (Внимание! Чувствительный контент! 18+)

Защитники заметили, что некоторые российские захватчики просили операторов БпЛА помиловать их.

Ранее украинские защитники отбили вражеский штурм в направлении окрестностей Лозовой в Харьковской области. Так, 24 февраля вместе с пехотой и бронетехникой российские захватчики начали атаку, но понесли потери.

Украинские военные уничтожили не только личный состав, но и разбили вражескую колонну. Тогда бойцы отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" совместно с гвардейцами 1-й Президентской бригады оперативного назначения "Буревій" и десантниками 77-й отдельной аэромобильной бригады заблаговременно обнаружили и сожгли вражеские танки и БТРы.