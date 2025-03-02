Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 412-й отдельный полк беспилотных систем NEMESIS.

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Как сожгли склад врага в Донецкой области

Как сообщили в ВСУ, 412 полк Nemesis вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны Украины, которые пожелали остаться не назваными, в районе населенного пункта Селидово (Покровское направление), обнаружили и уничтожили склад БК, ТОС "Солнцепёк", заряжающую машину и экипаж.

Так, на видео показали, насколько важна разведывательная работа. Сначала украинские защитники обнаружили тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк", которая наносила удары. Затем Силы обороны отследили логистический путь и установили, где оккупанты прячут технику.

Затем украинские защитники отработали по объекту, уничтожив не только технику, но и склад с термобарическими боеприпасами.

Данная операция наглядно демонстрирует, какие убытки наносит качественное взаимодействие различных подразделений ВСУ. А главное – это напоминание для врага, что ему не спастись, даже в глубоком тылу или хорошо замаскированных тайниках,

– добавили в 412 полку.

Как уничтожали склад врага: смотрите видео

Напомним, что Генштаб ВСУ в пятницу, 28 февраля, сообщил об уничтожении склада. В ведомстве сообщили, что Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области – в населенном пункте Селидово.