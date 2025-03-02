Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 412-й окремий полк безпілотних систем NEMESIS.

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Як спалили склад ворога на Донеччині

Як повідомили у ЗСУ, 412 полк Nemesis разом з іншими суміжними підрозділами Сил оборони України, які побажали залишитись не названими, в районі населеного пункту Селидове (Покровський напрямок), виявили та знищили склад БК, ТОС "Солнцепьок", заряджальну машину та екіпаж.

Так, на відео показали, наскільки важливою є розвідувальна робота. Спочатку українські захисники виявили важку вогнеметну систему "Сонцепьок", яка завдавала ударів. Потім Сили оборони відслідкували логістичний шлях та встановили, де окупанти ховають техніку.

Потім українські захисники відпрацювали по об'єкту, знищивши не лише техніку, а й склад з термобаричними боєприпасами.

Дана операція наочно демонструє яких збитків завдає якісна взаємодія різних підрозділів ЗСУ. А головне – це нагадування для ворога, що йому не врятуватись, навіть у глибокому тилу чи гарно замаскованих схованках,

– додали у 412 полку.

Як знищували склад ворога: дивіться відео

Нагадаємо, що Генштаб ЗСУ у п'ятницю, 28 лютого, повідомив про знищення складу. У відомстві повідомили, що Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників на тимчасово окупованій території Донецької області – у населеному пункті Селидове.