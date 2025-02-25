Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

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ЗСУ знищили колону техніки

На Харківщині у треті роковини повномасштабного вторгнення ворог розпочав наступальні дії. Так, 24 лютого разом з піхотою та бронетехнікою російські загарбники почали штурм у напрямку околиць Лозової.

Втім, українські захисники влучними ударами, зокрема й дронами, відпрацювали по ворожій техніці. Бійці окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" спільно з гвардійцями 1-ї Президентської бригади оперативного призначення "Буревій" та десантниками 77-ї окремої аеромобільної бригади завчасно виявили та спалили ворожу бронетехніку.

У результаті успішних дій Силам оборони вдалося знищити ворожу колону та завдати росіянам значних втрат. Зокрема, було знищено танк та БТР, а ще БТР – уражено. Втрати ворога в особовому складі невідомі.

ЗСУ розбили ворожу колону: дивіться відео

ЗСУ успішно відбили черговий російський наступ та не допустили страт позицій. В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що українські захисники продовжують тримати оборону та завдають загарбникам значних втрат в живій силі та техніці. Крім того, вживаються всі заходи для недопущення погіршення тактичного положення Сил оборони.