Прокуратура зафіксувала чергові наслідки збройної агресії Росії проти України.

До теми Шкода – фатальна: вперше в історії України повідомили про підозру в екоциді

Що трапилось

За даними слідства, у березні 2022 року внаслідок масового обстрілу армією Росії населених пунктів Херсонщини, без електропостачання залишилася одна з найбільших та найсучасніших місцевих птахофабрик.

До початку повномасштабного вторгнення підприємство налічувало понад 4 мільйони птахів. Проте через окупацію підприємство не мало можливості годувати птахів та підтримувати санітарний режим, тож загинула переважна більшість курей.

Ураховуючи, що внаслідок дій представників країни-агресора могло відбутися бактеріальне зараження значної території, правоохоронці провели на підприємстві слідчі дії. Під час огляду на території птахофабрики виявили місце заховання загиблої птиці – котлован глибиною близько 3 метрів площею 1 880 квадратних метрів.

Крім цього, частину загиблих курей знайшли у пташниках.

Прокуратура проводить розслідування за фактом екоциду

Під час огляду фахівці відібрали зразки для з’ясування впливу цієї події на навколишнє середовище. Наразі прокуратура ініціювала проведення необхідних досліджень.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом екоциду (стаття 441 КК України),

– мовиться у повідомленні.

Досудове розслідування триває.