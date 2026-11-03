Зеленский выступил на заседании Берлинской безпековой конференции: основные заявления

Зеленский выступил на Берлинской безпековой конференции / Getty Images
3 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Берлинской безпековой конференции. Глава государства также встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Основные заявления по выступлению Зеленского относительно ситуации в Европе и роли США на геополитической арене собрал 24 Канал.
Что сказал Зеленский на Берлинской безпековой конференции?
Зеленский заверил, что, несмотря на сложную ситуацию, Украина будет и дальше противостоять России и останется частью Европы.
Украина никогда не сдастся. Украина всегда будет сильной и всегда будет европейской
Президент подчеркнул, что влияние США на международную безопасность может сокращаться, поэтому Европа должна брать на себя больше ответственности.
Президент отметил, что ни одна европейская страна не может самостоятельно защитить свое воздушное пространство от массированных баллистических атак или создать эффективную систему противодействия дронам.
Также государствам нужны партнеры для обеспечения энергетической безопасности, морских перевозок и развития спутниковых технологий.
Президент подчеркнул, что Россия может считать частью своей сферы влияния не только соседние государства, но и другие страны Европы.
Мы живем в мире, где нам нужно держаться вместе, плечом к плечу в рамках союзов, как никогда раньше
Зеленский отметил, что Москва использует различные инструменты влияния – от дронов вблизи аэропорта Лейпцига до сетей ботов, распространяющих радикальные идеи в соцсетях. Это, по его словам, усугубляет суспильные конфликты, сужает пространство для диалога и сотрудничества, а впоследствии угрожает демократии, стабильности, суверенитету и территориальной целостности государств.
Президент напомнил, что 26 лет назад в России еще проводились выборы, однако впоследствии к власти пришли партия и человек, которые до сих пор управляют страной.
Результатом этого неправильного выбора стал не только этот диктатор и его совершенно безумные войны. Результатом стало то, что в России больше не имеет значения ни одна жизнь, кроме жизни Путина
Зеленский напомнил слова американского посла о том, что Америка больше не выполняет роль гаранта безопасности, которую она играла на протяжении последних 80 лет.
Эти слова имеют особое значение, ведь раньше даже страны Персидского залива верили в американские гарантии.
Америка, которая была гарантом безопасности мира на протяжении последних 80 лет, – ее больше нет
Владимир Зеленский обратил внимание на наращивание военной мощи со стороны России. Он предупредил, что Москва уже объявила "мирную и объединенную Европу" своим врагом.
Президент подчеркнул, что эта угроза не исчезнет сама по себе за год. Он призвал обратить внимание на военную инфраструктуру, которую Россия развивала в течение последних лет, и отметил, что ее масштабы слишком большие, чтобы быть направленными только против Украины.
По словам Зеленского, она представляет угрозу и для других европейских стран.
Он также призвал задуматься о том, что произойдет, если Германия или Франция исчезнут с карты безопасности Европы, и что тогда останется от европейской системы безопасности.
Зеленский отметил, что страны постепенно сокращали общую архитектуру безопасности, уменьшая бюджеты и ресурсы. В то же время раньше они могли рассчитывать на более активное участие США, а также на поддержку Франции, Германии и Великобритании.
Президент подчеркнул, что мир еще не сталкивался с ситуацией, когда несколько ключевых участников системы безопасности исчезают одновременно, и выразил сомнение в том, можно ли быть уверенным, что такого не произойдет в будущем.
Президент отметил, что выборы в США в значительной степени повлияют на будущее. "Люди до сих пор помнят ту Америку, на которую можно с уверенностью рассчитывать".
По словам Зеленского, Америка – это не только свобода, но и правила, на которые могут рассчитывать люди.
Владимир Зеленский подчеркнул важность безопасности. "Мы видим, как выглядит жизнь без безопасности. Мы это знаем. Только террористы чувствуют себя комфортно в таких условиях", – заявил глава государства.
Зеленский признал, что США могут больше не вернуться к прежнему подходу к безопасности своих союзников. По его словам, Америка может сосредоточиться прежде всего на собственных интересах и меньше обращать внимания на то, что без ее поддержки другие страны могут лишиться защиты.
Президент выразил благодарность всем странам, которые оказывают Украине поддержку и помощь.
Присутствующие в зале встретили Зеленского громкими аплодисментами.
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