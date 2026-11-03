Зеленський виступив на засіданні Берлінської безпекової конференції: головні заяви

Президент наголосив, що Росія може вважати частиною своєї сфери впливу не лише сусідні держави, а й інші країни Європи.

Ми живемо у світі, де нам потрібно триматися разом, пліч-о-пліч у межах союзів, як ніколи раніше– наголосив глава держави.