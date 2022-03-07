Террористы не столь эффективны перед нашими военными, поэтому они решили бороться с беззащитными – мирными жителями.

Важно По Николаеву враг ударил из реактивных систем залпового огня

Оккупанты обстреливают гражданское население, "зеленые коридоры", берут в заложники женщин и детей. Также они размещают технику и боеприпасы в жилых кварталах городов, знают, что Вооруженные силы Украины не стреляют туда, где живут люди.

Террористы искусственно создают гуманитарный кризис в увлеченных населенных пунктах. Например, город Ирпень под Киевом уже 3 суток без света, воды и тепла. Подвоза пищи и воды нет, горожанам даже не разрешают выходить из домов.

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