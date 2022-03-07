Соответствующую информацию сообщили ориентировочно в 5:15 по Киеву 7 марта. То есть на 12-й день войны, которую Россия начала против Украины.
Заметьте НАТО не закроет небо над Украиной, потому что отвечает "за собственное население", – Берлин
Враг ударил по Николаеву
По Николаеву ударили из реактивных систем залпового огня,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 5:31 никаких деталей касательно атаки врага нет.
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