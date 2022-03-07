Відповідну інформацію повідомили орієнтовно о 5:15 за Києвом 7 березня. Тобто на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте НАТО не закриє небо над Україною, бо відповідає "за власне населення", – Берлін

Ворог вгатив по Миколаєву

По Миколаєву вдарили з реактивних систем залпового вогню,

– мовиться у повідомленні.

Станом на 5:31 ніяких деталей щодо атаки ворога немає.



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