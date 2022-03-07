Мовляв, це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, який поставить під загрозу життя мільйонів європейців. Так говорила 6 березня глава німецького МЗС Анналена Бербок.
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НАТО не закриє неба в Україні, бо береже життя "мільйонів європейців"
Якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, "це означатиме, що літаки Альянсу будуть стріляти у російські літаки". Таку позицію озвучила німецька міністерка.
Це означатиме пряму участь НАТО в конфлікт. Та у нас є відповідальність за захист власного населення,
– заявила Анналена Бербок.
Тому, мовляв, "треба зберігати холодну голову", адже НАТО відповідальне за життя мільйонів європейців, і не може ризикувати, аби війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову.
Позиція Німеччини по наданню зброї Україні
- Бербок зазначила, що події останніх днів показали, що для Путіна не існує червоних ліній, тому НАТО має посилити свої східні кордони. А проте Німеччина підтримує передачу Польщею Україні літаків.
- Щодо передачі зброї Україні безпосередньо від Німеччини Бербок сказала так: не про всі домовленості треба говорити у публічному просторі.
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