Мовляв, це означатиме вступ у військовий конфлікт з Росією, який поставить під загрозу життя мільйонів європейців. Так говорила 6 березня глава німецького МЗС Анналена Бербок.

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НАТО не закриє неба в Україні, бо береже життя "мільйонів європейців"

Якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, "це означатиме, що літаки Альянсу будуть стріляти у російські літаки". Таку позицію озвучила німецька міністерка.

Це означатиме пряму участь НАТО в конфлікт. Та у нас є відповідальність за захист власного населення,

– заявила Анналена Бербок.

Тому, мовляв, "треба зберігати холодну голову", адже НАТО відповідальне за життя мільйонів європейців, і не може ризикувати, аби війна в Україні перекинулася на інші країни та перетворилася на третю світову.

До слова. Про дорікання президента Зеленського Бербок знає: вони, мовляв, "уражають прямо в серце". Та що нам з того? Поки Німеччина нас європейцями, вочевидь, не вважає, наші українські серця уражають російські бомби.

Позиція Німеччини по наданню зброї Україні

Бербок зазначила, що події останніх днів показали, що для Путіна не існує червоних ліній, тому НАТО має посилити свої східні кордони. А проте Німеччина підтримує передачу Польщею Україні літаків.

Щодо передачі зброї Україні безпосередньо від Німеччини Бербок сказала так: не про всі домовленості треба говорити у публічному просторі.

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