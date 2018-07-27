Бешеные цены на рынке в Крыму поразили сеть: свежие фото
В Сети опубликовали новые фотографии с ценами на свежие овощи и фрукты на рынках оккупированного Российской Федерацией Крыма, которые изрядно поразили пользователей.
Соответствующие фотографии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
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Как видно на снимках, цены на некоторые овощи, фрукты, ягоды и другие продукты на оккупированном полуострове значительно выше, чем на материковой части Украины.
Севастополь. Шок гардемаринов! Свекла на рынке "Чайка" дороже помидоров и равна персикам! бо вана не бурячок,
– говорится в подписи фото.
Да, из цен на фото получается, что свекла стоит даже немного дороже персиков – на 10 российских рублей.
Также, в сети появились и фото с рынка оккупированной Феодосии.