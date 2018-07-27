Бешеные цены на рынке в Крыму поразили сеть: свежие фото

В Сети опубликовали новые фотографии с ценами на свежие овощи и фрукты на рынках оккупированного Российской Федерацией Крыма, которые изрядно поразили пользователей.

Соответствующие фотографии опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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Как видно на снимках, цены на некоторые овощи, фрукты, ягоды и другие продукты на оккупированном полуострове значительно выше, чем на материковой части Украины.

Севастополь. Шок гардемаринов! Свекла на рынке "Чайка" дороже помидоров и равна персикам! бо вана не бурячок,

– говорится в подписи фото.

Да, из цен на фото получается, что свекла стоит даже немного дороже персиков – на 10 российских рублей.

Севастополь

Шок гардемаринов!

"Свекла на рынке Чайка дороже помидор и равна персикам!"

бо вана не бурячок... pic.twitter.com/Xv2urC0OT1 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 июля 2018 г.

Также, в сети появились и фото с рынка оккупированной Феодосии.