Шалені ціни на ринку у Криму вразили мережу: свіжі фото

У Мережі оприлюднили нові фотографії із цінами на свіжі овочі та фрукти на ринках окупованого Російською Федерацією Криму, які неабияк вразили користувачів.

Відповідні світлини оприлюднили на сторінці RoksolanaToday&Крым у Twitter.

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Як видно на знімках, ціни на деякі овочі, фрукти, ягоди та інші продукти на окупованому півострові значно вищі, аніж на материковій частині України.

Севастополь. Шок гардемаринів! Буряк на ринку "Чайка" дорожче помідорів і дорівнює персикам! Бо "вана" не бурячок,

– йдеться у підписі фото.

Так, із цін на фото виходить, що буряк коштує навіть трохи дорожче персиків – на 10 російських рублів.

Севастополь

Шок гардемаринов!

"Свекла на рынке Чайка дороже помидор и равна персикам!"

бо вана не бурячок... pic.twitter.com/Xv2urC0OT1 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 27 июля 2018 г.

Також, у мережі з'явилися і фото з ринку окупованої Феодосії.