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      Бесконтрольность Минюста: как мошенники в Одессе нагло отбирают здания

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      Минюстовская реформа юстиции помогает мошенникам
      Минюстовская реформа юстиции помогает мошенникам / Фото из открытых источников

      Владельцы активов дерзко и не стесняясь отбирают здания, а реформы Министерства юстиции в этом им помогают. Фонд гарантирования пишет письма, подает в суд, но пока продолжается бюрократическая волокита, актив переходит еще в третьи-десятые руки. Тогда возвращать уже будет нечего, как и выплачивать компенсации пострадавшим.

      Такое мнение в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" высказала Татьяна Мартынюк.

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      Журналистка приводит пример офисного здания в центре Одессы. Когда-то там был офис обанкротившегося "Платинум банка", владельцами которого были Кауфман и Грановский. Именно это здание, стоимостью больше 100 миллионов, после продажи должно компенсировать убытки вкладчикам и кредиторам. Но сейчас это – частная собственность.

      Кауфман та Грановський
      Кауфман и Грановский

      "На основании сомнительного судебного решения сельские регистраторы вывели его из-под управления фонда гарантирования, и у здания появился добросовестный приобретатель. Новым директором фирмы "Садиг Тофик", которая владеет зданием, недавно стал некий Вязовский Юрий Михайлович. И он же примерно 15 лет назад был помощником народного депутата Александра Грановского," – сообщает журналистка.

      Фонд гарантирования с себя ответственность снимает, мол, предотвратить мошенничество не может. Винит Минюст и его бесконтрольность нотариусов и регистраторов. А там – разводят руками. Министр юстиции Украины Павел Петренко в третьем антирейдерском законопроекте предлагает запретить капешкам вообще заниматься регистрацией. Так как от них и их филиалов пошли все беды,
      – рассказывает Татьяна Мартынюк.

      Как утверждает журналистка, перспектива запретить их деятельность – это хорошо, и это нужно сделать. Но это перспектива. А вот как остановить это сейчас – ответа у Минюста нет.

      Видео полного видеоблога Татьяна Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 19 марта 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Деньги Банки Министерство юстиции Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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