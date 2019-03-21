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      Безконтрольність Мін'юсту: як шахраї в Одесі зухвало відбирають будівлі

      220 Читать новость на русском
      Мін'юстівська реформа юстиції допомагає шахраям
      Мін'юстівська реформа юстиції допомагає шахраям / Фото з відкритих джерел

      Національний банк переможно прозвітував: у лютому гривневі депозити населення у вітчизняних фінустановах сягнули 505 мільярдів гривень, дві третини з яких – у національній валюті. Це означає, що люди знову повірили банківській системі.

      Таку думку в своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" висловила Тетяна Мартинюк.

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      Журналістка наводить приклад офісної будівлі в центрі Одеси. Колись там був офіс збанкрутілого "Платинум банку", власниками якого були Кауфман і Грановський. Саме ця будівля, вартістю понад 100 мільйонів, після продажу мала б компенсувати збитки вкладникам та кредиторам. Але нині – це приватна власність.

      Кауфман та Грановський
      Кауфман та Грановський

      "На підставі сумнівного судового рішення сільські реєстратори вивели її з-під керування фонду гарантування, і в будівлі з'явився добросовісний набувач. Новим директором фірми "Садіг Тофік", яка володіє будівлею, нещодавно став такий собі Вязовский Юрій Михайлович. І він же приблизно 15 років тому був помічником народного депутата Олександра Грановского," – повідомляє журналістка.

      Фонд гарантування із себе відповідальність знімає, мовляв, запобігти шахрайству не може. Винуватить Мін'юст та його безконтрольність нотаріусів та реєстраторів. А там – розводять руками. Міністр юстиції України Павло Петренко у третьому антирейдерському законопроекті пропонує заборонити капешкам взагалі займатись реєстрацією. Адже від них і їх філій пішли усі біди,
      – розповідає Тетяна Мартинюк.

      Як стверджує журналістка, перспектива заборонити їхню діяльність – це добре, і це потрібно зробити. Але це перспектива. А от як зупинити це зараз – відповіді у Мін'юсту нема.

      Відео повного відеоблогу  Тетяна Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 19 березня 2019

       

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      Теги: Новини України Гроші Банки Міністерство юстиції
      Джерело: 24 канал
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