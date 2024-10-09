Туда также вошли и две мастерские технического обслуживания и ремонта. С тех пор они починили военную технику на более 47 миллионов долларов.

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В июне 2022 года польский журналист Славомир Сераковский объявил о сборе средств для поддержки украинской армии. За месяц на краудфандинговой платформе удалось собрать более 22,5 миллиона злотых. Планировалось потратить эти деньги на закупку турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2.

Однако компания Baykar, которая производит эти беспилотники, решила передать комплекс Силам обороны бесплатно, а собранные средства направить на благотворительность. В результате украинский благотворительный фонд "Вернись живым" получил 5,13 миллиона злотых и 600 тысяч долларов США от инициаторов сбора на Bayraktar в Польше.

Как в этой истории появился Фонд "Вернись живым"

"Байрактары" появились на украинском фронте еще в 2018 году – тогда их закупало государство. После начала полномасштабного вторжения Главное управление разведки Министерства обороны Украины обратилось в Фонд "Вернись живым" с просьбой купить такой комплекс для сопротивления российской агрессии. Фонд обратился к Baykar, однако на тот момент компания не продавала свои беспилотники негосударственным организациям, поскольку это несет много рисков – например, что их будут использовать в преступных целях.

Переговоры продолжались около месяца. Как вспоминает директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут, это был сложный процесс, поскольку организация должна была показать, что ей можно доверять. На тот момент "Вернись живым" уже восемь лет помогал армии и имел безупречную репутацию. Поэтому в мае 2022 года Фонд "Вернись живым" стал первой в истории негосударственной организацией, которая приобрела комплекс "Байрактар".

Это первый проект, где мы получили большие целевые неправительственные средства из-за рубежа. Но это хороший прецедент. К тому же это первый подобный проект Baykar в Украине – возможно, единственный. По крайней мере в публичной плоскости похожего не видел,

– объясняет Тарас Чмут.

Когда в июле 2023 года народ Польши собрал средства на ударный беспилотник турецкого производства, встал вопрос: как его купить и передать Силам обороны? Тогда в этой цепи появился "Вернись живым".

Это был не первый беспилотник, который СЕО Baykar Халук Байрактар решил передать бесплатно. Для производителя это стало хорошей репутационной кампанией, ведь тогда о такой помощи написало много международных СМИ. В своих интервью Халук рассказывал о безусловной поддержке Украины. По словам журналистов, у него в кабинете даже стоит плюшевая игрушка в виде беспилотника Bayraktar TB2 с трезубцем – украинским гербом.

На что направить собранные поляками средства, решали все три стороны вместе: Украина, представители Польши и турецкая компания Baykar – так возникло название проекта – "Сотрудничество без границ". Часть суммы решили отправить на гуманитарные нужды, остальные потратили на милитарную помощь.

Куда в конце концов пошли деньги

За 5,13 миллиона злотых (около 1,2 миллиона долларов США) Фонд приобрел у польского предприятия мобильный модульный лагерь для 150-го учебного центра Командования Сил территориальной обороны. В него входят 31 жилые и учебные палатки, системы освещения и питания, обогреватели, мебель, маскировочные покрытия, палатка-прачечная, медпункт, генераторы, кондиционеры, контейнеры и стеллажи для оружия.

"Такие же модульные городки использует польская армия и войска других стран НАТО. Выбрали 150-й учебный центр, потому что через него подготовку проходит много военных, поэтому такое достояние для них уместно и эффективно", – объясняет Чмут.

Еще 740 тысяч евро пошли на две мастерские технического обслуживания для Командования морской пехоты Военно-морских Сил ВСУ и Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Это специальные комплексы, разработаны специалистами фонда "Вернись живым", которые учитывают все потребности военных. Каждая мастерская оборудована не только стандартными инструментами для ремонта, но и дополнительными устройствами: манипулятором, генератором, компрессором и мобильным шиномонтажом.

Силы обороны получили модульные лагеря за деньги, которые собрали поляки / Фото фонда "Вернись живым"

Такие мастерские обычно работают недалеко от передовой, поэтому у военных нет необходимости отправлять поломанную технику в стационарные мастерские вглубь страны. Экипажи, работающие на МТО, могут выполнять сварочные работы, резать металл, заменять специфические детали.

Это был очень тяжелый проект. Для нас в нем многое произошло впервые. Было множество переговоров, согласований, пересогласований, подводных камней. Приобретенный лагерь – это товар военного назначения, который нам надо было провезти через границу, что в то время было непросто. Мастерские изготавливались по нашему техническому заданию, для которого мы собирали отзыв от тех, кто получал такие машины раньше,

– говорит директор фонда.

Какие результаты получились

Хорошая подготовка важна для сохранения жизни военных и качественного ведения войны. С тех пор Силы теробороны получили модульный городок для учебного центра, через него прошли около 20 тысяч военных, которые пополнили ряды боевых бригад.

"Для нас модульный городок решил важный вопрос о размещении большого количества военнослужащих в полевых условиях. Это позволило начать полноценный процесс набора и подготовки рекрутов при отсутствии казарменного фонда. Благодаря инфраструктуре, соответствующей стандартам НАТО, военнослужащие имеют доступ к относительно комфортным условиям проживания и обучения, что значительно повышает эффективность и качество подготовки. Автономность городка существенно отличается от устаревших советских стандартов и обеспечивает возможность комфортного функционирования независимо от температурных условий", – объясняет начальник 150-го учебного центра ТРО, полковник Владимир Полтавец.

Палаточный городок можно при необходимости быстро перевезти на другую локацию и продолжить подготовку бойцов без длительных перерывов. Это решение отвечает потребностям современных военных учебных центров, поскольку дает возможность оперативно реагировать на изменения в условиях проведения учений и обстановку безопасности.

Сейчас 150 учебный центр имеет расширенную программу подготовки. В Школе базовой общевойсковой подготовки готовят новобранцев – они получают базовые навыки и знания, которыми должен обладать каждый военнослужащий.

Также важной частью нашего учебного центра является Центр подготовки сержантского состава. Там обучение проходят по следующим направлениям: курс командиров отделений, курс инструкторов базового уровня, курс среднего лидерства. Между прочим, занимаемся БПЛА и коллективной подготовкой,

– добавляет Владимир Полтавец.

С начала полномасштабной войны фонд "Вернись живым" закупил десять мастерских для Сил обороны. Их экипажи ремонтируют различную технику, в том числе и западного образца: американские HMMWV, Cougar, MaxxPro, Oshkosh, турецкие Kirpi, австралийские Bushmaster, британские Mastiff и Husky.

Что удалось приобрести за деньги, которые собрали поляки на Bayraktar / Фото фонда "Вернись живым"

Такие мастерские обычно работают недалеко от передовой, поэтому у военных нет необходимости отправлять поломанную технику в стационарные мастерские вглубь страны. Экипажи, работающие на МТО, могут выполнять сварочные работы, резать металл, заменять специфические детали.

"МТО – это передвижной цех, который в разы ускоряет и упрощает ремонт бронемашин и другой военной техники. Например, раньше мы забирали в подразделениях колеса, выполняли шиномонтаж и привозили обратно. Сейчас – прибываем на место и в полевых условиях чиним и обслуживаем колесную базу, двигатель и все остальное", – рассказывает командир взвода по ремонту автомобильной техники Дмитрий.

С тех пор две мастерские технического обслуживания передали в войска, их экипажи отремонтировали более 300 единиц военной техники общей стоимостью не менее 47 миллионов долларов.

Мы много раз привлекали манипулятор автомобиля, чтобы установить или снять двигатели и другие агрегаты. Манипулятор удобный и продуманный. Мастерская универсальная и продуманная, оборудована практически всем необходимым для автономного технического обслуживания иностранной и, при необходимости, советской грузовой и легкобронированной техники. Имеет собственный генератор, компрессор, станковое оборудование: сверлильный, токарный станок, пневматическое оборудование,

– рассказывает Дмитрий.

Фонд "Вернись живым" по сей день сопровождает переданное имущество. Например, вспоминает Тарас Чмут, когда в учебном центре сломались молнии на палатках, их заменили за средства организации. Также "Вернись живым" передавал пикапы для нужд экипажей, которые работают на МТО.

Для благотворительной организации, которая помогает украинской армии уже более десяти лет, такие проекты как "Сотрудничество без границ" – важнейшая часть истории. Именно поддержка западных партнеров, в том числе и Польши, усиливает Украину в борьбе за свой суверенитет и независимость.

"Мы активно развиваем международное направление работы. Хотим привлекать не только средства физических лиц, но и правительственные средства по правительственным программам на милитарную поддержку Украины через нашу организацию. Нам важно показывать, что мы те, кто может выполнять свою работу прозрачно, публично, быстро и эффективно", – говорит Тарас Чмут.