Туди також увійшли й дві майстерні технічного обслуговування та ремонту. Відтоді вони полагодили військову техніку на понад 47 мільйонів доларів.

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У червні 2022 року польський журналіст Славомір Сєраковський оголосив про збір коштів для підтримки українського війська. За місяць на краудфандинговій платформі вдалося зібрати понад 22,5 мільйони злотих. Планувалося витратити ці гроші на закупівлю турецького ударного безпілотника Bayraktar TB2.

Проте компанія Baykar, яка виготовляє ці безпілотники, вирішила передати комплекс Силам оборони безкоштовно, а зібрані кошти направити на благодійність. В результаті український благодійний фонд "Повернись живим" отримав 5,13 мільйона злотих і 600 тисяч доларів США від ініціаторів збору на Bayraktar у Польщі.

Як у цій історії з'явився Фонд "Повернись живим"

"Байрактари" з'явилися на українському фронті ще у 2018 році – тоді їх закуповувала держава. Після початку повномасштабного вторгнення Головне управління розвідки Міністерства оборони України звернулося до Фонду "Повернись живим" з проханням купити такий комплекс для спротиву російській агресії. Фонд звернувся до Baykar, проте на той момент компанія не продавала свої безпілотники недержавним організаціям, оскільки це несе багато ризиків – наприклад, що їх використовуватимуть у злочинних цілях.

Перемовини тривали близько місяця. Як згадує директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, це був складний процес, оскільки організація мала показати, що їй можна довіряти. На той момент "Повернись живим" вже вісім років допомагав війську і мав бездоганну репутацію. Тому у травні 2022 року Фонд "Повернись живим" став першою в історії недержавною організацією, яка придбала комплекс "Байрактар".

Це перший проєкт, де ми отримали великі цільові неурядові кошти з-за кордону. Але це гарний прецедент. До того ж це перший подібний проєкт Baykar в Україні – можливо, єдиний. Принаймні у публічній площині схожого не бачив,

– пояснює Тарас Чмут.

Коли у липні 2023 року народ Польщі зібрав кошти на ударний безпілотник турецького виробництва, постало питання: як його купити та передати Силам оборони? Тоді у цьому ланцюзі з'явився "Повернись живим".

Це був не перший безпілотник, який СЕО Baykar Халук Байрактар вирішив передати безоплатно. Для виробника це стало хорошою репутаційною кампанією, адже тоді про таку допомогу написало багато міжнародних ЗМІ. У своїх інтерв'ю Халук розповідав про безумовну підтримку України. За словами журналістів, у нього в кабінеті навіть стоїть плюшева іграшка у вигляді безпілотника Bayraktar TB2 із тризубом – українським гербом.

На що направити зібрані поляками кошти, вирішували усі три сторони разом: Україна, представники Польщі та турецька компанія Baykar – так виникла назва проєкту – "Співпраця без кордонів". Частину суми вирішили відправити на гуманітарні потреби, решту витратили на мілітарну допомогу.

Куди врешті пішли гроші

За 5,13 мільйона злотих (близько 1,2 мільйона доларів США) Фонд придбав у польського підприємства мобільний модульний табір для 150-го навчального центру Командування Сил територіальної оборони. До нього входять 31 житлові й навчальні намети, системи освітлення й живлення, обігрівачі, меблі, маскувальні покриття, намет-пральня, медпункт, генератори, кондиціонери, контейнери та стелажі для зброї.

"Такі самі модульні містечка використовує польська армія та війська інших країн НАТО. Обрали 150-й навчальний центр, тому що через нього підготовку проходить багато військових, тож таке надбання для них доречне та ефективне", – пояснює Чмут.

Ще 740 тисяч євро пішли на дві майстерні технічного обслуговування для Командування морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ і Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Це спеціальні комплекси, розроблені спеціалістами фонду "Повернись живим", які враховують усі потреби військових. Кожна майстерня обладнана не тільки стандартними інструментами для ремонту, але й додатковими пристроями: маніпулятором, генератором, компресором та мобільним шиномонтажем.

Сили оборони отримали модульні табори за гроші, які зібрали поляки / Фото фонду "Повернись живим"

Такі майстерні зазвичай працюють неподалік передової, тому у військових немає потреби відправляти поламану техніку до стаціонарних майстерень вглиб країни. Екіпажі, що працюють на МТО, можуть виконувати зварювальні роботи, різати метал, замінювати специфічні деталі.

Це був дуже важкий проєкт. Для нас в ньому багато чого сталося вперше. Було безліч переговорів, погоджень, перепогоджень, підводних каменів. Придбаний табір – це товар військового призначення, який нам треба було провезти через кордон, що на той час було непросто. Майстерні виготовлялися за нашим технічним завданням, для якого ми збирали відгук від тих, хто отримував такі машини раніше,

– говорить директор Фонду.

Які результати вийшли

Хороша підготовка важлива для збереження життя військових і якісного ведення війни. Відколи Сили тероборони отримали модульне містечко для навчального центру, через нього пройшли близько 20 тисяч військових, які поповнили лави бойових бригад.

"Для нас модульне містечко розв'язало важливе питання про розміщення великої кількості військовослужбовців у польових умовах. Це дозволило розпочати повноцінний процес набору та підготовки рекрутів при відсутності казармового фонду. Завдяки інфраструктурі, що відповідає стандартам НАТО, військовослужбовці мають доступ до відносно комфортних умов проживання та навчання, що значно підвищує ефективність і якість підготовки. Автономність містечка суттєво відрізняється від застарілих совєцьких стандартів та забезпечує можливість комфортного функціонування незалежно від температурних умов", – пояснює начальник 150-го навчального центру ТРО, полковник Володимир Полтавець.

Наметове містечко можна за потреби швидко перевезти на іншу локацію та продовжити підготовку бійців без тривалих перерв. Це рішення відповідає потребам сучасних військових навчальних центрів, оскільки дає можливість оперативно реагувати на зміни в умовах проведення навчань і безпекову обстановку.

Наразі 150 навчальний центр має розширену програму підготовки. У Школі базової загальновійськової підготовки готують новобранців – вони здобувають базові навички та знання, якими має володіти кожен військовослужбовець.

Також важливою частиною нашого навчального центру є Центр підготовки сержантського складу. Там вишкіл проходять за наступними напрямками: курс командирів відділень, курс інструкторів базового рівня, курс середнього лідерства. Між іншим, займаємося БПЛА та колективною підготовкою,

– додає Володимир Полтавець.

Від початку повномасштабної війни фонд "Повернись живим" закупив десять майстерень для Сил оборони. Їхні екіпажі ремонтують різну техніку, зокрема й західного зразка: американські HMMWV, Cougar, MaxxPro, Oshkosh, турецькі Kirpi, австралійські Bushmaster, британські Mastiff і Husky.

Що вдалося придбати за гроші, які зібрали поляки на Bayraktar / Фото фонду "Повернись живим"

Такі майстерні зазвичай працюють неподалік передової, тому у військових немає потреби відправляти поламану техніку до стаціонарних майстерень вглиб країни. Екіпажі, що працюють на МТО, можуть виконувати зварювальні роботи, різати метал, замінювати специфічні деталі.

"МТО – це пересувний цех, який у рази прискорює і спрощує ремонт бронемашин та іншої військової техніки. Наприклад, раніше ми забирали в підрозділах колеса, виконували шиномонтаж і привозили назад. Зараз – прибуваємо на місце і в польових умовах лагодимо і обслуговуємо колісну базу, двигун і все інше", – розповідає командир взводу по ремонту автомобільної техніки Дмитро.

Відколи дві майстерні технічного обслуговування передали до війська, їхні екіпажі відремонтувати понад 300 одиниць військової техніки загальною вартістю щонайменше 47 мільйонів доларів.

Ми багато разів залучали маніпулятор автомобіля, щоб встановити або зняти двигуни та інші агрегати. Маніпулятор зручний та продуманий. Майстерня універсальна та продумана, обладнана практично всім необхідним для автономного технічного обслуговування іноземної та, за потреби, радянської вантажної та легкоброньованої техніки. Має власний генератор, компресор, станкове обладнання: свердлильний, токарний станок, пневматичне обладнання,

– розповідає Дмитро.

Фонд "Повернись живим" донині супроводжує передане майно. Наприклад, згадує Тарас Чмут, коли у навчальному центрі зламалися блискавки на наметах, їх замінили за кошти організації. Також "Повернись живим" передавав пікапи для потреб екіпажів, які працюють на МТО.

Для благодійної організації, яка допомагає українському війську вже понад десять років, такі проєкти як "Співпраця без кордонів" – надважлива частина історії. Саме підтримка західних партнерів, зокрема й Польщі, посилює Україну у боротьбі за свій сувернітет та незалежність.

"Ми активно розвиваємо міжнародний напрямок роботи. Хочемо залучати не тільки кошти фізичних осіб, але й урядові кошти по урядових програмах на мілітарну підтримку України через нашу організацію. Нам важливо показувати, що ми ті, хто може виконувати свою роботу прозоро, публічно, швидко та ефективно", – говорить Тарас Чмут.