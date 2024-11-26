Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

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Вражеские дроны атаковали энергетиков в Днепропетровской области

Еще один тяжелый день для наших коллег из Днепропетровской области. Вражеские дроны атаковали энергетиков, когда они чинили сети вблизи зоны боевых действий,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что один из беспилотников сбросил взрывчатку рядом с автомобилем ремонтной бригады.

В ДТЭК указали, что, к счастью, энергетики успели укрыться и остались невредимыми.

"Несмотря на ежедневную опасность продолжаем делать все возможное, чтобы даже в условиях боевых действий обеспечивать питание", – отметили там.

Напомним, в ночь на 26 ноября 2024 года оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей. Во время ночной атаки враг также выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа с направлений – Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

Защитники неба осуществили сопровождение 192 воздушных целей. По состоянию на 09 часов утра силами ПВО сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях. В Воздушных силах отметили, что 95 БпЛА – локально потеряно, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников полетели в сторону Беларуси.