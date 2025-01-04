Датская полиция сообщила о расследовании инцидента с беспилотниками в субботу 4 января. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Что известно об инциденте с беспилотниками в Дании

По данным, обнародованным Датским радио, вечером в пятницу, 3 января, свидетель сообщил о примерно 20 беспилотниках, которые пролетали над гаванью. Полицейские, прибыв на место, зафиксировали четыре больших дрона, круживших над пристанью. Позже они исчезли на большой скорости в направлении залива Кёге.

На момент инцидента разрешения на полеты дронов в этом районе не выдавали, поэтому правоохранители пытаются установить их количество, владельцев и цель запуска.

Этот случай вызывает дополнительную обеспокоенность из-за повышенных мер безопасности, связанные с возможными гибридными атаками России на фоне напряженных отношений с Данией. В контексте войны России против Украины в Европе ранее уже фиксировали подозрительные пролеты дронов.

Напомним, министр иностранных дел России Сергий Лавров недавно выступал с угрозами в адрес Дании из-за передачи Украине истребителей F-16.