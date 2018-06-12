Беспилотники больше не будут летать над заборами власть имущих

Госавиаслужба решила ввести жесткие правила для полетов дронов-беспилотников. Теперь им нельзя будет летать над центральными улицами городов, поселков и даже приближаться к людям

Госавиаслужба хочет запретить полеты дронов – беспилотников, которые в последнее время все больше фиксируют дорогие особняки власть имущих. Вскоре им запретят летать над центральными улицами городов, поселков и даже приближаться к людям.

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С недавних пор дрон стал новым инструментом журналистов. С высоты стало легче освещать события. В частности, митинги или техногенные катастрофы. Ведь с неба четко видно полную картину того, что происходит.

А в руках журналистов дрон стал оружием против чиновников – коррупционеров. Ведь беспилотник может заглянуть за огромный забор имения чиновника. И согласно новым правилам, такая съемка станет невозможной.

Госавиаслужба решила поставить точку на свободных полетах и вводит жесткие правила для беспилотников. Теперь дрон массой до 2 килограммов нельзя поднимать выше 50 метров. К посторонним лицам запрещено приближаться ближе 30 метров, а группы людей более 12 человек – 150 метров. Запрет на полеты касается мест аварий и катастроф, зон полицейских и специальных операций, промышленных зон и объектов под охраной. Также в госавиаслужбе считают уместным запретить полеты и на центральных улицах городов и поселков.

Дронам запретят полеты на центральных улицах городов и поселков

Фактически использование дронов становится возможным лишь тогда, когда человек вышел в чистое поле, поднял дрон на 10 метров, снял траву под собой,

– заявил медиа-юрист Института массовой информации Али Сафаров.

Новые правила будут нарушать права на свободный сбор информации. Ведь они не дают возможности оператору дрона поднять беспилотник на нужную высоту, или отдалить его на нужное для съемки расстояние.

Если сейчас введут эти правила, и они начнут действовать, и введут ответственность за нарушение этих правил, то журналисты не смогут проводить расследования. И многие журналисты не смогут добывать информацию, которую на самом деле никоим образом не запрещено собирать. Такие правила будут прямо противоречить Конституции Украины,

– считает юрист Маси Найем.

В Госавиаслужбе утверждают, что новые условия разработали на основе правил безопасности воздушного пространства. Однако, по мнению Маси Найема, многие пункты этих правил являются сомнительными. Среди них – запрет на съемку объектов под охраной.

За нарушение правил использования дрона оператору грозит штраф до 8 тысяч гривен. В Государственной авиационной службе комментарии относительно новых правил использования дронов откладывают, по крайней мере до следующей недели. Независимые же юристы успокаивают: новые правила временные, до конца не урегулированы и не имеют юридической силы. По крайней мере, пока новации не утвердят в Министерстве юстиции.