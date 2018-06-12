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Безпілотники більше не літатимуть над парканами можновладців

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Державіаслужба вирішила ввести жорсткі правила для польотів дронів-безпілотників. Тепер їм не можна буде літати над центральними вулицями міст, селищ та навіть наближатися до людей

Державіаслужба хоче заборонити польоти дронів – безпілотників, які останнім часом все більше фіксують дорогі маєтки можновладців. Незабаром їм заборонять літати над центральними вулицями міст, селищ та навіть наближатися до людей.

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Віднедавна дрон став новим інструментом журналістів. З висоти стало легше висвітлювати події. Зокрема, мітинги чи техногенні катастрофи. Адже з неба чітко видно повну картину того, що відбувається.

А в руках журналістів дрон став зброєю проти чиновників – корупціонерів. Адже безпілотник може зазирнути за величезний паркан маєтку високопосадовця. Та згідно з новими правилами, така зйомка ставатиме неможливою.

Державіаслужба вирішила поставити крапку на вільних польотах і вводить жорсткі правила для безпілотників. Тепер дрон масою до 2 кілограмів не можна піднімати вище 50 метрів. До сторонніх осіб заборонено наближатися ближче 30 метрів, а групи людей більше 12 осіб – 150 метрів. Заборона на польоти стосується місць аварій та катастроф, зон поліцейських та спеціальних операцій, промислових зон та об’єктів під охороною. Також в державіаслужбі вважають доречним заборонити польоти і на центральних вулицях міст та селищ.


Дронам заборонять польоти на центральних вулицях міст та селищ

Фактично використання дронів стає можливим лише тоді, коли людина вийшла в чисте поле, підняла дрон на 10 метрів, зняла траву під собою,
– заявив медіа-юрист Інституту масової інформації Алі Сафаров.

Нові правила порушуватимуть права на вільний збір інформації. Адже вони не дають можливості оператору дрона підняти безпілотник на потрібну висоту, чи віддалити його на потрібну для зйомки відстань.

Якщо зараз введуть ці правила, і вони почнуть діяти, і введуть відповідальність за порушення цих правил, то журналісти не зможуть проводити розслідування. І багато журналістів не зможуть здобувати інформацію, яку насправді жодним чином не заборонено збирати. Такі правила будуть просто прямо суперечити Конституції України,
– вважає юрист Масі Найєм.

У Державіаслужбі стверджують, що нові умови розробили на основі правил безпеки повітряного простору. Однак, на думку Масі Найєма, багато пунктів цих правил є сумнівними. Серед них – заборона на зйомку об'єктів під охороною.

За порушення правил використання дрона оператору загрожує штраф до 8 тисяч гривень. У Державній авіаційній службі коментарі щодо нових правил використання дронів відкладають, принаймні до наступного тижня. Незалежні ж юристи заспокоюють: нові правила тимчасові, до кінця не врегульовані і не мають юридичної сили. Принаймні, поки новації не затвердять у Міністерстві юстиції.

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Новини України авіація
Джерело: 24 канал
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