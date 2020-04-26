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      Беспилотники и тепловизоры: как будут выявлять пожары в Чернобыльской зоне

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Офіс Президента

      В Чернобыльской зоне для раннего обнаружения пожаров будут применять беспилотники и тепловизоры.

      Про це доповів президенту України Володимиру Зеленському голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник, повідомив УНІАН.

      Читайте також Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні: фото і відео

      Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Київської області відвідав логістичний пункт, де розміщено сили, які беруть участь у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

      Зеленський оглянув пожежну техніку, а також поспілкувався з вогнеборцями і висловив їм подяку. Він наголосив на важливості забезпечення особового складу повноцінним харчуванням.

      Володимир Зеленський
      Зеленський у Чорнобильській зоні / Фото Офіс Президента

      Президент України поспілкувався з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергієм Калашником. Посадовець розповів про заходи із запобігання пожежам на цій території.

      "Головне, що ми можемо зробити, – це раннє виявлення пожеж із залученням тепловізорів. Підключаємо сюди безпілотники, а також постійно проводимо чергування, щоб швидше на це реагувати. Має бути розміщена техніка, має бути заготовлена вода. Лісом треба займатися, прибирати захаращеності, робити пожежні розриви", – розповів Сергій Калашник.

      Пожежа у Чорнобильській зоні: що відомо

      • 4 квітня загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
      • Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.
      • 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
      • Станом на 25 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.
      • Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі.
      • Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах.
      • За попередніми оцінками, через пожежі постраждало 11,5 тисяч гектарів південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, зокрема знищено кілька природних пам'яток.
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Пожар Владимир Зеленский Новости Украины Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне Офіс Президента
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