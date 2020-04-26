Беспилотники и тепловизоры: как будут выявлять пожары в Чернобыльской зоне
В Чернобыльской зоне для раннего обнаружения пожаров будут применять беспилотники и тепловизоры.
Про це доповів президенту України Володимиру Зеленському голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник, повідомив УНІАН.
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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Київської області відвідав логістичний пункт, де розміщено сили, які беруть участь у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.
Зеленський оглянув пожежну техніку, а також поспілкувався з вогнеборцями і висловив їм подяку. Він наголосив на важливості забезпечення особового складу повноцінним харчуванням.
Зеленський у Чорнобильській зоні / Фото Офіс Президента
Президент України поспілкувався з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергієм Калашником. Посадовець розповів про заходи із запобігання пожежам на цій території.
"Головне, що ми можемо зробити, – це раннє виявлення пожеж із залученням тепловізорів. Підключаємо сюди безпілотники, а також постійно проводимо чергування, щоб швидше на це реагувати. Має бути розміщена техніка, має бути заготовлена вода. Лісом треба займатися, прибирати захаращеності, робити пожежні розриви", – розповів Сергій Калашник.
Пожежа у Чорнобильській зоні: що відомо
- 4 квітня загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була 5 та 14 квітня. На другий день пожежі її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- 14 квітня вогонь рухався в бік Прип’яті та був всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів.
- Станом на 25 квітня вогню вже немає, але пожежники досі гатять осередки тління.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні в нормі.
- Правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах.
- За попередніми оцінками, через пожежі постраждало 11,5 тисяч гектарів південно-західної частини Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, зокрема знищено кілька природних пам'яток.