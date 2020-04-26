Безпілотники та тепловізори: як виявлятимуть пожежі у Чорнобильській зоні

В Чорнобильській зоні для раннього виявлення пожеж застосовуватимуть безпілотники та тепловізори.

Про це доповів президенту України Володимиру Зеленському голова Державного агентства з управління зоною відчуження Сергій Калашник, повідомив УНІАН.

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Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Київської області відвідав логістичний пункт, де розміщено сили, які беруть участь у ліквідації пожежі в Чорнобильській зоні відчуження.

Зеленський оглянув пожежну техніку, а також поспілкувався з вогнеборцями і висловив їм подяку. Він наголосив на важливості забезпечення особового складу повноцінним харчуванням.



Зеленський у Чорнобильській зоні / Фото Офіс Президента

Президент України поспілкувався з головою Державного агентства України з управління зоною відчуження Сергієм Калашником. Посадовець розповів про заходи із запобігання пожежам на цій території.

"Головне, що ми можемо зробити, – це раннє виявлення пожеж із залученням тепловізорів. Підключаємо сюди безпілотники, а також постійно проводимо чергування, щоб швидше на це реагувати. Має бути розміщена техніка, має бути заготовлена вода. Лісом треба займатися, прибирати захаращеності, робити пожежні розриви", – розповів Сергій Калашник.

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