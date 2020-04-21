Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні: фото і відео
Екіпажі Нацгвардії за допомогою безпілотників вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей у зв’язку з масштабними пожежами.
Головна мета – виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали, повідомили в МВС.
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Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють інших правопорушників на зразок сталкерів та дигерів.
"Щойно була проведена повітряна розвідка місцевості, й виявлено осередки задимлення. Оперативну інформацію ми негайно ж передаємо до ДСНС", – розповів заступник командира ескадрильї Безпілотних авіаційних комплексів Гвардійської авіаційної бази підполковник Юрій Зозуля.
В МВС закликали утримуватись від спалювання сухостою, а також терміново повідомляти правоохоронцям у разі виявлення нових місць загоряння.
Нацгвардія запускає безпілотники в зоні відчуження / Фото МВС
Нацгвардія проводить аеророзвідку в зоні відчуження / Фото МВС
Дивіться відео антидиверсійної операції Нацгвардії в зоні відчуження:
Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні
- Про першу пожежу в Чорнобильській зоні у 2020 році стало відомо 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко перекинувся на дерева.
- Вогонь швидко охопив сотні гектарів площі і прямував у напрямку Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань до 2 кілометрів від сховища радіоактивних відходів.
- Вранці 16 квітня пожежі послабилися завдяки дощу та зусиллям вогнеборців. Проте вже увечері вогонь спалахнув повторно.
- Затримано людей, яких підозрюють у підпалах. З’ясувалося, що вони спалювали суху траву, від якої вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу. Один із підозрюваних сказав, що зробив це заради розваги.
- Станом на 21 квітня є три осередки горіння, які намагаються ліквідувати. Найважчою ділянкою є село Рудьки, адже там рятувальники намагаються не підпустити пожежу до кордону з сусідньою Білоруссю.
- З пожежами борються понад 1300 надзвичайників: дивіться фото і відео, в яких умовах живуть ці вогнеборці.
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