Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію через пожежі в Чорнобильській зоні: фото і відео

Екіпажі Нацгвардії за допомогою безпілотників вдень та вночі проводять аеророзвідку зони відчуження Чорнобильської АЕС та прилеглої території Київської та Житомирської областей у зв’язку з масштабними пожежами.

Головна мета – виявлення нових осередків займання, розповсюдження пожеж та пошук диверсійних груп, які здійснюють підпали, повідомили в МВС.

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Також під час моніторингу нацгвардійці виявляють інших правопорушників на зразок сталкерів та дигерів.

"Щойно була проведена повітряна розвідка місцевості, й виявлено осередки задимлення. Оперативну інформацію ми негайно ж передаємо до ДСНС", – розповів заступник командира ескадрильї Безпілотних авіаційних комплексів Гвардійської авіаційної бази підполковник Юрій Зозуля.

В МВС закликали утримуватись від спалювання сухостою, а також терміново повідомляти правоохоронцям у разі виявлення нових місць загоряння.



Нацгвардія запускає безпілотники в зоні відчуження / Фото МВС



Нацгвардія проводить аеророзвідку в зоні відчуження / Фото МВС

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Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні