Польова кухня і намети: як живуть рятувальники, що гасять пожежі в Чорнобильській зоні

З пожежами в Чорнобильській зоні станом на 20 квітня боролися 1322 надзвичайників та 292 одиниці техніки. В ДСНС показали фото і відео, в яких умовах живуть ці рятувальники, поки борються з вогнем у зоні відчуження.

Зауважимо, що пожежі в Чорнобильській зоні гасять зведені загони управлінь ДСНС у Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Для їхнього життєзабезпечення діють відповідні пересувні пункти у селах Старі Соколи, Рудня-Іллінецька та Діброва, повідомили у пресслужбі ДСНС.

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На місці цих пунктів є пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах. Пункти також забезпечені продуктами.

Снідають та вечеряють вогнеборці в пунктах життєзабезпечення, обіди ж доставляють до місця гасіння пожеж.

Їжу для рятувальників готують у пунктах життєзабезпечення та в їдальні ДАЗВ. Крім того, для надзвичайників організовані належні санітарно-гігієнічні умови, а також дозиметричний контроль та медичне забезпечення.

Зауважимо, що станом на ранок 21 квітня у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі.



Польова кухня для надзвичайників у зоні відчуження / Фото ДСНС



Намет, у якому ночують надзвичайники в Чорнобильській зоні / Фото ДСНС



Харчі для надзвичайників / Фото ДСНС





Рятувальникам проводять дозиметричний контроль / Фото ДСНС

Дивіться відео побуту рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні:

Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні