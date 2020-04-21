Полевая кухня и палатки: как живут спасатели, которые тушат пожары в Чернобыльской зоне
С пожарами в Чернобыльской зоне по состоянию на 20 апреля боролись 1 322 чрезвычайника и 292 единицы техники. В ГСЧС показали фото и видео, в каких условиях живут эти спасатели, пока борются с огнем в зоне отчуждения.
Зауважимо, що пожежі в Чорнобильській зоні гасять зведені загони управлінь ДСНС у Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Для їхнього життєзабезпечення діють відповідні пересувні пункти у селах Старі Соколи, Рудня-Іллінецька та Діброва, повідомили у пресслужбі ДСНС.
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На місці цих пунктів є пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах. Пункти також забезпечені продуктами.
Снідають та вечеряють вогнеборці в пунктах життєзабезпечення, обіди ж доставляють до місця гасіння пожеж.
Їжу для рятувальників готують у пунктах життєзабезпечення та в їдальні ДАЗВ. Крім того, для надзвичайників організовані належні санітарно-гігієнічні умови, а також дозиметричний контроль та медичне забезпечення.
Зауважимо, що станом на ранок 21 квітня у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі.
Польова кухня для надзвичайників у зоні відчуження / Фото ДСНС
Намет, у якому ночують надзвичайники в Чорнобильській зоні / Фото ДСНС
Харчі для надзвичайників / Фото ДСНС
Рятувальникам проводять дозиметричний контроль / Фото ДСНС
Дивіться відео побуту рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні:
Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні
- Про першу пожежу в Чорнобильській зоні у 2020 році стало відомо 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко перекинувся на дерева.
- Вогонь швидко охопив сотні гектарів площі і прямував у напрямку Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань до 2 кілометрів від сховища радіоактивних відходів.
- Вранці 16 квітня пожежі послабилися завдяки дощу та зусиллям вогнеборців. Проте вже увечері вогонь спалахнув повторно.
- Станом на ранок 21 квітня рятувальники продовжують боротися з пожежами в зоні відчуження.
- Затримано людей, яких підозрюють у підпалах. З’ясувалося, що вони спалювали суху траву, від якої вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу. Один із підозрюваних сказав, що зробив це заради розваги.
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