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      Полевая кухня и палатки: как живут спасатели, которые тушат пожары в Чернобыльской зоне

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      Як живуть рятувальники, що гасять пожежі в Чорнобильській зоні відчуження / dsns.gov.ua

      С пожарами в Чернобыльской зоне по состоянию на 20 апреля боролись 1 322 чрезвычайника и 292 единицы техники. В ГСЧС показали фото и видео, в каких условиях живут эти спасатели, пока борются с огнем в зоне отчуждения.

      Зауважимо, що пожежі в Чорнобильській зоні гасять зведені загони управлінь ДСНС у Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областях. Для їхнього життєзабезпечення діють відповідні пересувні пункти у селах Старі Соколи, Рудня-Іллінецька та Діброва, повідомили у пресслужбі ДСНС.

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      На місці цих пунктів є пункти для розміщення особового складу, приготування їжі, харчування в польових умовах. Пункти також забезпечені продуктами.

      Снідають та вечеряють вогнеборці в пунктах життєзабезпечення, обіди ж доставляють до місця гасіння пожеж.

      Їжу для рятувальників готують у пунктах життєзабезпечення та в їдальні ДАЗВ. Крім того, для надзвичайників організовані належні санітарно-гігієнічні умови, а також дозиметричний контроль та медичне забезпечення.

      Зауважимо, що станом на ранок 21 квітня у Чорнобильській зоні продовжують гасити пожежі.


      Польова кухня для надзвичайників у зоні відчуження / Фото ДСНС


      Намет, у якому ночують надзвичайники в Чорнобильській зоні / Фото ДСНС


      Харчі для надзвичайників / Фото ДСНС



      Рятувальникам проводять дозиметричний контроль / Фото ДСНС

      Дивіться відео побуту рятувальників, які гасять пожежі в Чорнобильській зоні:

      Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні

      • Про першу пожежу в Чорнобильській зоні у 2020 році стало відомо 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко перекинувся на дерева.
      • Вогонь швидко охопив сотні гектарів площі і прямував у напрямку Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань до 2 кілометрів від сховища радіоактивних відходів.
      • Вранці 16 квітня пожежі послабилися завдяки дощу та зусиллям вогнеборців. Проте вже увечері вогонь спалахнув повторно.
      • Станом на ранок 21 квітня рятувальники продовжують боротися з пожежами в зоні відчуження.
      • Затримано людей, яких підозрюють у підпалах. З’ясувалося, що вони спалювали суху траву, від якої вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу. Один із підозрюваних сказав, що зробив це заради розваги.
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины ГСЧС Чрезвычайное происшествие Пожар Пожар в Чернобыльской зоне Чернобыль
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