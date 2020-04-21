Пожары в Чернобыльской зоне: ЕС готов оказать поддержку Украине

Евросоюз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в зоне отчуждения.

О поддержке Украине сообщил в твиттере посол в ЕС и Бельгии Николай Точицкий. Он разговаривал с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что ЕС готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.

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#ЄС завжди підтримує Україну.

Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

Високо цінуємо готовність друзів допомагати ! https://t.co/3uUs32uVke — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готовым оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы", – написал в твиттере Ленарчич.

Have just talked to @UA_EUMission Perm. Representative @tochytskyi re the fires in #Ukraine. Glad to hear the situation is under control. will continue monitoring and remains ready to assist until the fires are put out completely via @CopernicusEMS and other relevant tools. https://t.co/9eu7dbdy1m — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) April 20, 2020

Еврокомиссар уточнил, что мониторинг будут проводить с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии. По данным этой системы спутникового мониторинга, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули еще 2 апреля, хотя в Украине о них официально сообщили 4 апреля.

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