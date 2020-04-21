Пожары в Чернобыльской зоне: ЕС готов оказать поддержку Украине
Евросоюз готов предоставить Украине комплексную поддержку для борьбы с пожарами в Чернобыльской зоне. ЕС будет мониторить ситуацию с лесными пожарами в зоне отчуждения.
О поддержке Украине сообщил в твиттере посол в ЕС и Бельгии Николай Точицкий. Он разговаривал с еврокомиссаром по вопросам кризисного менеджмента Янезом Ленарчичем, который заверил, что ЕС готов поддержать Украину в урегулировании ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне.
Важно Пожары в Чернобыльской зоне: все, что известно, фото и видео
"Рад был услышать, что ситуация под контролем. ЕС будет и дальше вести мониторинг и будет и дальше готовым оказать помощь, пока пожары не будут полностью ликвидированы", – написал в твиттере Ленарчич.
Еврокомиссар уточнил, что мониторинг будут проводить с помощью Системы реагирования на чрезвычайные ситуации Copernicus Европейской комиссии. По данным этой системы спутникового мониторинга, пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули еще 2 апреля, хотя в Украине о них официально сообщили 4 апреля.
Что известно о пожарах в Чернобыльской зоне
- О первых пожарах в Чернобыльской зоне в 2020 году стало известно 4 апреля. Тогда загорелась трава, и от нее огонь легко перекинулся на деревья.
- На второй день пожара огонь охватил площадь в 100 гектаров. А 14 апреля огонь уже двигался в направлении Припяти. Тогда пожар распространился на расстояние до 2 км от хранилища радиоактивных отходов.
- Утром 16 апреля огня там уже не было, но чрезвычайники все еще тушили очаги тления. Однако уже вечером пожар вспыхнул повторно. В тот же день огонь в зоне отчуждения возле села Корогод удалось потушить.
- По состоянию на утро 21 апреля спасатели продолжают бороться с пожарами в зоне отчуждения.
- Правоохранители уже задержали людей, подозреваемых в поджогах. Выяснилось, что подозреваемые сжигали сухую траву, от которой огонь перекинулся на Чернобыльскую зону, а потом распространился на большую площадь. Один из подозреваемых сказал, что сделал это ради развлечения.
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