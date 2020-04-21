Пожежі в Чорнобильській зоні: ЄС готовий надати підтримку Україні
Євросоюз готовий надати Україні комплексну підтримку для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні. ЄС моніторитиме ситуацію із лісовими пожежами в зоні відчуження.
Про підтримку України повідомив у твіттері посол в ЄС і Бельгії Микола Точицький. Він розмовляв з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем, який запевнив, що ЄС готовий підтримати Україну у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.
Важливо Пожежі в Чорнобильській зоні: усе, що відомо, фото і відео
"Радий був почути, що ситуація під контролем. ЄС буде й далі вести моніторинг і буде й далі готовий надати допомогу, допоки пожежі не будуть повністю ліквідовані", – написав у твіттері Ленарчич.
Єврокомісар уточнив, що моніторинг проводитимуть за допомогою Системи реагування на надзвичайні ситуації Copernicus Європейської комісії. За даними цієї системи супутникового моніторингу, пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули ще 2 квітня, хоча в Україні про них офіційно повідомили 4 квітня.
Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні
- Про перші пожежі в Чорнобильській зоні у 2020 році стало відомо 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко перекинувся на дерева.
- На другий день пожежі вогонь охопив площу до 100 гектарів. А 14 квітня вогонь вже рухався у напрямку Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань до 2 кілометрів від сховища радіоактивних відходів.
- Вранці 16 квітня вогню там вже не було, але надзвичайники все ще гасили осередки тління. Однак вже увечері пожежа спалахнула повторно. Того ж дня вогонь у зоні відчуження біля села Корогод вдалось загасити.
- Станом на ранок 21 квітня рятувальники продовжують боротися з пожежами в зоні відчуження.
- Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у підпалах. З’ясувалося, що підозрювані спалювали суху траву, від якої вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу. Один із підозрюваних сказав, що зробив це заради розваги.
Читайте також
-
Окупанти влаштували пекельні бої на Донбасі: загинув український військовийсьогодні , 07:24
-
На тлі епідемії коронавірусу в Білорусі зібралися провести парад на 9 травнясьогодні , 04:58
-
Ціна американської нафти впала до мінус 37 доларів за барельсьогодні , 09:43
-
Світовий обвал цін на нафту: як від цього може виграти Українасьогодні , 07:52
-
Біологічний терор РФ: бойові вірусологи як загроза Путіну і всьому світусьогодні , 08:40
-
Трамп своїм указом збирається припинити імміграцію до СШАсьогодні , 08:51