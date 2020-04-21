10:25
21 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ НАФТА

      Пожежі в Чорнобильській зоні: ЄС готовий надати підтримку Україні

      -
      ЄС готовий надати Україні підтримку для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні / Колаж 24 каналу

      Євросоюз готовий надати Україні комплексну підтримку для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні. ЄС моніторитиме ситуацію із лісовими пожежами в зоні відчуження.

      Про підтримку України повідомив у твіттері посол в ЄС і Бельгії Микола Точицький. Він розмовляв з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем, який запевнив, що ЄС готовий підтримати Україну у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

      Важливо Пожежі в Чорнобильській зоні: усе, що відомо, фото і відео

      "Радий був почути, що ситуація під контролем. ЄС буде й далі вести моніторинг і буде й далі готовий надати допомогу, допоки пожежі не будуть повністю ліквідовані", – написав у твіттері Ленарчич.

      Єврокомісар уточнив, що моніторинг проводитимуть за допомогою Системи реагування на надзвичайні ситуації Copernicus Європейської комісії. За даними цієї системи супутникового моніторингу, пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули ще 2 квітня, хоча в Україні про них офіційно повідомили 4 квітня.

      Що відомо про пожежі в Чорнобильській зоні

      • Про перші пожежі в Чорнобильській зоні у 2020 році стало відомо 4 квітня. Тоді загорілася трава, і від неї вогонь легко перекинувся на дерева.
      • На другий день пожежі вогонь охопив площу до 100 гектарів. А 14 квітня вогонь вже рухався у напрямку Прип’яті. Тоді пожежа поширилася на відстань до 2 кілометрів від сховища радіоактивних відходів.
      • Вранці 16 квітня вогню там вже не було, але надзвичайники все ще гасили осередки тління. Однак вже увечері пожежа спалахнула повторно. Того ж дня вогонь у зоні відчуження біля села Корогод вдалось загасити.
      • Станом на ранок 21 квітня рятувальники продовжують боротися з пожежами в зоні відчуження.
      • Правоохоронці вже затримали людей, яких підозрюють у підпалах. З’ясувалося, що підозрювані спалювали суху траву, від якої вогонь перекинувся на Чорнобильську зону, а тоді поширився на велику площу. Один із підозрюваних сказав, що зробив це заради розваги.
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Європа Євросоюз Надзвичайні ситуації Пожежа Чорнобиль Пожежа в Чорнобильській зоні Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
      Олександр Бевза
      сьогодні , 00:30 Коронавірус у Швеції: карантин запровадили, але працюють ресторани, садочки, школи та спортзали
      Андрій Шляхтін