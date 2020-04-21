Пожежі в Чорнобильській зоні: ЄС готовий надати підтримку Україні

Євросоюз готовий надати Україні комплексну підтримку для боротьби з пожежами в Чорнобильській зоні. ЄС моніторитиме ситуацію із лісовими пожежами в зоні відчуження.

Про підтримку України повідомив у твіттері посол в ЄС і Бельгії Микола Точицький. Він розмовляв з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем, який запевнив, що ЄС готовий підтримати Україну у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

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#ЄС завжди підтримує Україну.

Під час нашої розмови Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич запевнив, що ЄС готовий надати комплексну підтримку Україні у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

Високо цінуємо готовність друзів допомагати ! https://t.co/3uUs32uVke — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) April 20, 2020

"Радий був почути, що ситуація під контролем. ЄС буде й далі вести моніторинг і буде й далі готовий надати допомогу, допоки пожежі не будуть повністю ліквідовані", – написав у твіттері Ленарчич.

Have just talked to @UA_EUMission Perm. Representative @tochytskyi re the fires in #Ukraine. Glad to hear the situation is under control. will continue monitoring and remains ready to assist until the fires are put out completely via @CopernicusEMS and other relevant tools. https://t.co/9eu7dbdy1m — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) April 20, 2020

Єврокомісар уточнив, що моніторинг проводитимуть за допомогою Системи реагування на надзвичайні ситуації Copernicus Європейської комісії. За даними цієї системи супутникового моніторингу, пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули ще 2 квітня, хоча в Україні про них офіційно повідомили 4 квітня.

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