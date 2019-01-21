12:53
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Бесплатная онлайн-конференция – SMM Day: будьте всегда впереди своих конкурентов

      5 Читати новину українською
      Бесплатная онлайн-конференция – SMM Day: будьте всегда впереди своих конкурентов

      Уже пятый год подряд SMM Day остается самым масштабной онлайн-событием с Social Media Marketing в Восточной Европе.

      15 февраля Академия интернет-маркетинга  WebPromoExperts приглашает всех на бесплатную онлайн-конференцию, посвященную эффективному продвижению бизнеса в социальных сетях – WebPromoExperts SMM Day.

      Уже пятый год подряд SMM Day остается самым масштабным онлайн-событием по Social Media Marketing в Восточной Европе. В этот раз вас ожидает еще больше кейсов, еще больше полезной информации и хаков, которые помогут эффективнее продвигать товары и услуги в соцсетях.

      Что вас ожидает на SMM Day?

      • 14 спикеров-экспертов с уникальными докладами;

      • 8 часов полезной насыщенной информации;

      • только актуальные руководства и рекомендации;

      • возможность задать спикеру вопрос в чате;

      • плюшки и бонусы от организаторов и партнеров.

      На этой конференции вы сможете:

      • Узнать, как привлекать лояльных клиентов в социальных сетях;

      • Освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;

      • Увидеть, как и за счёт чего выделиться в социальных сетях на фоне конкурентов;

      • Получить свежие идеи для своей SMM-стратегии;

      • Проанализировать особенности и преимущества рекламы в соцсетях;

      • Узнать о самых распространенных ошибках для бизнеса в Instagram;

      • Услышать самые актуальные тренды в Фейсбуке на 2019 и многое другое.

      Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы изучите самые свежие тренды и поймёте, как добиваться более быстрых и высоких результатов уже сейчас.

      Среди докладчиков: Евгений Мокин (Median ads), Сергей Желепа (WebPromoExperts), Максим Кузьминский (WebPromo), (Дарья Андреева (Wishdo), Влад Богуцкий (Eva), Андрей Зубенко (U.N.C.L.E), Татьяна Шкарбан (Всі. Свої), Мария Банько (Семья ресторанов Димы Борисова) и многие другие известные специалисты.

      Кому будет особенно полезна конференция?

      • Если вы хотите стать SMM-специалистом — получаете комплексную информацию по всем важным и актуальным на сегодня аспектам продвижения в социальных сетях

      • Если вы SMM-специалист на фрилансе — получаете свежие актуальные знания и практики, которые помогут стать более эффективным и зарабатывать больше денег

      • Если вы уже опытный SMM-специалист — получаете массу идей для повышения SMM-активности компании и выведения её на более эффективный уровень

      • Если вы предприниматель или человек-бренд — получаете целый арсенал чётких руководств, как привлекать клиентов и увеличивать продажи в соцсетях

       

      В общем, эта конференция полезна всем, кто хочет ещё эффективней использовать соцсети для своих целей и задач.

       

      Как стать участником?

      Вход бесплатный! Все, что вам нужно – зарегистрироваться. В день проведения конференции мы вышлем вам письмо с напоминанием и ссылкой на трансляцию.

      А если вы хотите не пропустить важнейшие моменты доклада и выучить все до мелочей – покупайте доступ к записям и презентаций! Кстати, сейчас есть возможность сэкономить и приобрести доступ по стартовой цене.

      Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, PublBox

      Вам может быть интересно: https://webpromoexperts.com.ua/courses/smm/

      Зарегистрироваться!

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      сегодня , 12:01 Украина сможет покупать иностранное оружие: какой техникой нужно укрепить ВСУ
      Злой Одессит 647
      Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      сегодня , 11:37 Главные даты 2019 года, которые нельзя пропустить
      Євгенія Мазур
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Как выглядел донецкий аэропорт до и после обороны: фотосравнение
      сегодня , 09:03 Как выглядел донецкий аэропорт до и после обороны: фотосравнение
      13 9372
      "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      сегодня , 09:01 "Скло": ви лікуєте чуваків, які думають, що вони з коміксів, так?
      Юлія Ліпенцева 686
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В Харькове парень облил девушку самогоном и поджег ее
       13 мая 2013 , 00:50 1
      Гонтарева отреагировала на слухи о своей отставке
       7 апреля 2016 , 17:06
      "Приусы" закончились – украинских полицейских пересаживают на ЗАЗ Sens
       16 августа 2018 , 10:49
      Украинская полиция получила радары для контроля скорости
       27 сентября 2018 , 14:20
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук