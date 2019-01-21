Бесплатная онлайн-конференция – SMM Day: будьте всегда впереди своих конкурентов
Уже пятый год подряд SMM Day остается самым масштабной онлайн-событием с Social Media Marketing в Восточной Европе.
15 февраля Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts приглашает всех на бесплатную онлайн-конференцию, посвященную эффективному продвижению бизнеса в социальных сетях – WebPromoExperts SMM Day.
Уже пятый год подряд SMM Day остается самым масштабным онлайн-событием по Social Media Marketing в Восточной Европе. В этот раз вас ожидает еще больше кейсов, еще больше полезной информации и хаков, которые помогут эффективнее продвигать товары и услуги в соцсетях.
Что вас ожидает на SMM Day?
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14 спикеров-экспертов с уникальными докладами;
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8 часов полезной насыщенной информации;
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только актуальные руководства и рекомендации;
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возможность задать спикеру вопрос в чате;
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плюшки и бонусы от организаторов и партнеров.
На этой конференции вы сможете:
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Узнать, как привлекать лояльных клиентов в социальных сетях;
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Освоить современные приемы коммуникаций с онлайн-покупателями;
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Увидеть, как и за счёт чего выделиться в социальных сетях на фоне конкурентов;
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Получить свежие идеи для своей SMM-стратегии;
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Проанализировать особенности и преимущества рекламы в соцсетях;
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Узнать о самых распространенных ошибках для бизнеса в Instagram;
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Услышать самые актуальные тренды в Фейсбуке на 2019 и многое другое.
Программа максимально актуализируется на текущий момент, поэтому вы изучите самые свежие тренды и поймёте, как добиваться более быстрых и высоких результатов уже сейчас.
Среди докладчиков: Евгений Мокин (Median ads), Сергей Желепа (WebPromoExperts), Максим Кузьминский (WebPromo), (Дарья Андреева (Wishdo), Влад Богуцкий (Eva), Андрей Зубенко (U.N.C.L.E), Татьяна Шкарбан (Всі. Свої), Мария Банько (Семья ресторанов Димы Борисова) и многие другие известные специалисты.
Кому будет особенно полезна конференция?
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Если вы хотите стать SMM-специалистом — получаете комплексную информацию по всем важным и актуальным на сегодня аспектам продвижения в социальных сетях
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Если вы SMM-специалист на фрилансе — получаете свежие актуальные знания и практики, которые помогут стать более эффективным и зарабатывать больше денег
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Если вы уже опытный SMM-специалист — получаете массу идей для повышения SMM-активности компании и выведения её на более эффективный уровень
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Если вы предприниматель или человек-бренд — получаете целый арсенал чётких руководств, как привлекать клиентов и увеличивать продажи в соцсетях
В общем, эта конференция полезна всем, кто хочет ещё эффективней использовать соцсети для своих целей и задач.
Как стать участником?
Вход бесплатный! Все, что вам нужно – зарегистрироваться. В день проведения конференции мы вышлем вам письмо с напоминанием и ссылкой на трансляцию.
А если вы хотите не пропустить важнейшие моменты доклада и выучить все до мелочей – покупайте доступ к записям и презентаций! Кстати, сейчас есть возможность сэкономить и приобрести доступ по стартовой цене.
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, PublBox
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