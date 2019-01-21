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      ДОНЕЦЬКИЙ АЕРОПОРТ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Безкоштовна онлайн-конференція – SMM Day: будьте завжди попереду своїх конкурентів

      21 Читать новость на русском
      Безкоштовна онлайн-конференція – SMM Day: будьте завжди попереду своїх конкурентів

      Уже п'ятий рік поспіль SMM Day залишається наймасштабнішою онлайн-подією з Social Media Marketing в Східній Європі.

      15 лютого Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts запрошує всіх на безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену ефективному просуванню бізнесу в соціальних мережах WebPromoExperts SMM Day.

      Цього разу вас чекає ще більше кейсів, ще більше корисної інформації та хаків, які допоможуть ефективніше просувати товари і послуги в соцмережах.

      Що вас чекає на SMM Day?

      • 14 спікерів-експертів з унікальними доповідями;

      • 8 годин корисної та насиченої інформації;

      • тільки актуальні інструкції та рекомендації;

      • можливість задати спікеру питання в чаті;

      • плюшки і бонуси від організаторів і партнерів.

      На цій конференції ви зможете:

      • Дізнатися, як залучати лояльних клієнтів в соціальних мережах;

      • Освоїти сучасні прийоми комунікації з онлайн-покупцями;

      • Побачити, як і шляхом чого виділитися в соціальних мережах на тлі конкурентів;

      • Отримати свіжі ідеї для своєї SMM-стратегії;

      • Проаналізувати особливості та переваги реклами в соціальних мережах;

      • Дізнатися про найпоширеніші помилки для бізнесу в Instagram;

      • Почути найактуальніші тренди в Фейсбуці на 2019 і багато іншого.

      Програма є максимально актуальною на сьогодні, тому ви вивчите найсвіжіші тренди і зрозумієте, як досягати більш швидких і високих результатів уже зараз.

      Серед доповідачів: Євген Мокін (Median ads), Сергій Желепа (WebPromoExperts), Максим Кузьмінський (WebPromo), Дарья Андрєєва (Wishdo), Влад Богуцький (Eva), Андрій Зубенко (UNCLE), Тетяна Шкарбан (Всі. Свої), Марія Банько (Сім'я ресторанів Діми Борисова) і багато інших відомих фахівці.

      Кому буде особливо корисною конференція?

      • Якщо ви хочете стати SMM-фахівцем отримаєте комплексну інформацію з усіх важливих і актуальних на сьогодні аспектів просування в соціальних мережах;

      • Якщо ви SMM-фахівець на фрілансі отримаєте свіжі актуальні знання і практики, які допоможуть стати ефективнішим і заробляти більше;

      • Якщо ви вже досвідчений SMM-фахівець отримаєте масу ідей для підвищення SMM-активності компанії та виведення її на більш ефективний рівень;

      • Якщо ви підприємець або людина-бренд  отримуєте цілий арсенал чітких інструкцій, як залучати клієнтів і збільшувати продажі в соцмережах
         

      Загалом, ця конференція корисна всім, хто хоче ще ефективніше використовувати соцмережі для своїх цілей і завдань.

      Як стати учасником?

      Вхід безкоштовний! Все, що вам потрібно – зареєструватися. В день проведення конференції ми надішлемо вам листа з нагадуванням і посиланням на трансляцію.

      А якщо ви хочете не пропустити найважливіші моменти доповіді та вивчити все до дрібниць – купуйте доступ до записів і презентацій! До речі, зараз є можливість заощадити і придбати доступ за стартовою ціною.

      Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, PublBox
      Вам може це бути цікавим: https://webpromoexperts.com.ua/courses/smm/

      Зареєструватися!

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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