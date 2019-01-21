Безкоштовна онлайн-конференція – SMM Day: будьте завжди попереду своїх конкурентів

Уже п'ятий рік поспіль SMM Day залишається наймасштабнішою онлайн-подією з Social Media Marketing в Східній Європі.

15 лютого Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts запрошує всіх на безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену ефективному просуванню бізнесу в соціальних мережах – WebPromoExperts SMM Day.

Цього разу вас чекає ще більше кейсів, ще більше корисної інформації та хаків, які допоможуть ефективніше просувати товари і послуги в соцмережах.



Що вас чекає на SMM Day?

14 спікерів-експертів з унікальними доповідями;

8 годин корисної та насиченої інформації;

тільки актуальні інструкції та рекомендації;

можливість задати спікеру питання в чаті;

плюшки і бонуси від організаторів і партнерів.

На цій конференції ви зможете:

Дізнатися, як залучати лояльних клієнтів в соціальних мережах;

Освоїти сучасні прийоми комунікації з онлайн-покупцями;

Побачити, як і шляхом чого виділитися в соціальних мережах на тлі конкурентів;

Отримати свіжі ідеї для своєї SMM-стратегії;

Проаналізувати особливості та переваги реклами в соціальних мережах;

Дізнатися про найпоширеніші помилки для бізнесу в Instagram;

Почути найактуальніші тренди в Фейсбуці на 2019 і багато іншого.

Програма є максимально актуальною на сьогодні, тому ви вивчите найсвіжіші тренди і зрозумієте, як досягати більш швидких і високих результатів уже зараз.

Серед доповідачів: Євген Мокін (Median ads), Сергій Желепа (WebPromoExperts), Максим Кузьмінський (WebPromo), Дарья Андрєєва (Wishdo), Влад Богуцький (Eva), Андрій Зубенко (UNCLE), Тетяна Шкарбан (Всі. Свої), Марія Банько (Сім'я ресторанів Діми Борисова) і багато інших відомих фахівці.

Кому буде особливо корисною конференція?

Якщо ви хочете стати SMM-фахівцем – отримаєте комплексну інформацію з усіх важливих і актуальних на сьогодні аспектів просування в соціальних мережах;

Якщо ви SMM-фахівець на фрілансі – отримаєте свіжі актуальні знання і практики, які допоможуть стати ефективнішим і заробляти більше;

Якщо ви вже досвідчений SMM-фахівець – отримаєте масу ідей для підвищення SMM-активності компанії та виведення її на більш ефективний рівень;

Якщо ви підприємець або людина-бренд – отримуєте цілий арсенал чітких інструкцій, як залучати клієнтів і збільшувати продажі в соцмережах



Загалом, ця конференція корисна всім, хто хоче ще ефективніше використовувати соцмережі для своїх цілей і завдань.

Як стати учасником?

Вхід безкоштовний! Все, що вам потрібно – зареєструватися. В день проведення конференції ми надішлемо вам листа з нагадуванням і посиланням на трансляцію.

А якщо ви хочете не пропустити найважливіші моменти доповіді та вивчити все до дрібниць – купуйте доступ до записів і презентацій! До речі, зараз є можливість заощадити і придбати доступ за стартовою ціною.

Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, PublBox

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