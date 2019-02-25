Бесплатная онлайн-конференция SEO Day: новые идеи для продвижения вашего сайта

Готовы к новым вершинам оптимизации? Тогда это мероприятие для вас!

15 марта Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts приглашает всех на бесплатную онлайн-конференцию, посвященную эффективному инструменту привлечения целевых посетителей на сайт — SEO Day.

Что такое SEO Day? Это восьмичасовая онлайн-конференция, которая объединяет в себе самые свежие кейсы по продвижению сайтов в топ, лайфхаки, фишки и рекомендации от ведущих экспертов-практиков отрасли.

На Вас ждут:

16 международных экспертов по SEO;

8 часов получения практических навыков;

более 7000 участников;

возможность получить ответы от спикеров в прямом эфире.

Среди докладчиков: Сергей Кокшаров, Олег Саламаха (Serpstat), Игорь Рудник (collaborator.pro), Виктор Карпенко (SeoProfy), Катерина Золотарева (Site24), Михаил Щербачев (LivePage), Владислав Моргун (ЛУН & Flatfy), Фернандо Ангуло (SEMrush) и многие другие известные спикеры.

Из докладов вы узнаете:

актуальные тренды в SEO на 2019 год;

что делать по SEO перед созданием сайта?

как создать украинскую версию сайта с минимальными расходами и ростом трафика?

советы по сканированию SEO Spider'ом e-commerce проектов;

как эффективно продвигать сайты, увеличивая трафик, конверсию и продажи;

SEO-инсайты из логов сервера;

как оптимизировать структуру сайта и его контент и много других полезностей и фишек.

Полностью с программой можно ознакомиться на сайте.

Конференция будет интересна: владельцам малого и среднего бизнеса, специалистам по SEO, интернет-маркетологам, администраторам сайтов, веб-разработчикам, а также всем тем, кто планирует оптимизацию сайта под поисковые системы.

Как стать участником? SEO Day - это онлайн-конференция, то есть, вам не нужно никуда ехать. Достаточно освободить этот день от текущих дел и полностью посвятить его впитыванию новых знаний, не отходя от своих ПК или смартфонов. Все, что вам нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. В день проведения конференции вам придет напоминание и ссылка на трансляцию.

Если вы будете заняты в этот день и не сможете подключиться — приобретайте доступ к записи и презентациям. Кстати, сейчас есть возможность сэкономить и приобрести доступ по стартовой цене. Не упустите шанс!

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Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SE Ranking, collaborator.pro, Govitall