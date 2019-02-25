Бесплатная онлайн-конференция SEO Day: новые идеи для продвижения вашего сайта
Готовы к новым вершинам оптимизации? Тогда это мероприятие для вас!
15 марта Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts приглашает всех на бесплатную онлайн-конференцию, посвященную эффективному инструменту привлечения целевых посетителей на сайт — SEO Day.
Что такое SEO Day? Это восьмичасовая онлайн-конференция, которая объединяет в себе самые свежие кейсы по продвижению сайтов в топ, лайфхаки, фишки и рекомендации от ведущих экспертов-практиков отрасли.
На Вас ждут:
- 16 международных экспертов по SEO;
- 8 часов получения практических навыков;
- более 7000 участников;
- возможность получить ответы от спикеров в прямом эфире.
Среди докладчиков: Сергей Кокшаров, Олег Саламаха (Serpstat), Игорь Рудник (collaborator.pro), Виктор Карпенко (SeoProfy), Катерина Золотарева (Site24), Михаил Щербачев (LivePage), Владислав Моргун (ЛУН & Flatfy), Фернандо Ангуло (SEMrush) и многие другие известные спикеры.
Из докладов вы узнаете:
- актуальные тренды в SEO на 2019 год;
- что делать по SEO перед созданием сайта?
- как создать украинскую версию сайта с минимальными расходами и ростом трафика?
- советы по сканированию SEO Spider'ом e-commerce проектов;
- как эффективно продвигать сайты, увеличивая трафик, конверсию и продажи;
- SEO-инсайты из логов сервера;
- как оптимизировать структуру сайта и его контент и много других полезностей и фишек.
Полностью с программой можно ознакомиться на сайте.
Конференция будет интересна: владельцам малого и среднего бизнеса, специалистам по SEO, интернет-маркетологам, администраторам сайтов, веб-разработчикам, а также всем тем, кто планирует оптимизацию сайта под поисковые системы.
Как стать участником? SEO Day - это онлайн-конференция, то есть, вам не нужно никуда ехать. Достаточно освободить этот день от текущих дел и полностью посвятить его впитыванию новых знаний, не отходя от своих ПК или смартфонов. Все, что вам нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. В день проведения конференции вам придет напоминание и ссылка на трансляцию.
Если вы будете заняты в этот день и не сможете подключиться — приобретайте доступ к записи и презентациям. Кстати, сейчас есть возможность сэкономить и приобрести доступ по стартовой цене. Не упустите шанс!
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SE Ranking, collaborator.pro, Govitall