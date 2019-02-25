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      Безкоштовна онлайн-конференція SEO Day: нові ідеї для просування вашого сайту

      27 Читать новость на русском
      SEO Day
      SEO Day

      Чи готові до нових вершин оптимізації? Тоді цей захід для вас!

      15 березня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts запрошує всіх на безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену найефективнішому інструменту залучення цільових відвідувачів на сайт — SEO Day.

      Що таке SEO Day? Це восьмигодинна онлайн-конференція, яка об'єднує в собі найсвіжіші кейси з просування сайтів в топ, лайфхаки, фішки та рекомендації від провідних експертів-практиків галузі.

      На Вас чекають:

      • 16 міжнародних експертів з SEO;
      • 8 годин отримання практичних навичок;
      • більше 7000 учасників;
      • можливість отримати відповіді від спікерів в прямому ефірі.

      Серед доповідачів: Сергій Кокшаров, Олег Саламаха (Serpstat), Ігор Рудник (collaborator.pro), Віктор Карпенко (SeoProfy), Катерина Золотарьова (Site24), Михайло Щербачов (LivePage), Владислав Моргун (ЛУН & Flatfy), Фернандо Ангуло (SEMrush ) і багато інших відомих спікери.

      З доповідей ви дізнаєтеся:

      • актуальні тренди в SEO на 2019 року;
      • що робити з SEO перед створенням сайту?
      • як створити українську версію сайту з мінімальними витратами і зростанням трафіку?
      • поради по скануванню SEO Spider'ом e-commerce проектів;
      • як ефективно просувати сайти, збільшуючи трафік, конверсію та продажу;
      • SEO-інсайти з логів сервера;
      • як оптимізувати структуру сайту і його контент і багато інших корисних речей і фішок.

      Повністю з програмою можна ознайомитися на сайті.

      Конференція буде цікава: власникам малого та середнього бізнесу, фахівцям з SEO, інтернет-маркетологам, адміністраторам сайтів, веб-розробникам, а також всім тим, хто планує оптимізацію сайту під пошукові системи.

      Як стати учасником? SEO Day - це онлайн-конференція, тобто, вам не потрібно нікуди їхати. Досить звільнити цей день від поточних справ і повністю присвятити його всмоктуванню нових знань, не відходячи від своїх ПК або смартфонів. Все, що вам потрібно попередньо зареєструватися на сайті. В день проведення конференції вам прийде нагадування і посилання на трансляцію.

      Якщо ви будете зайняті в цей день і не зможете підключитися - купуйте доступ до запису і презентацій. До речі, зараз є можливість заощадити і придбати доступ за стартовою ціною. Не пропустіть шанс!

      ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

      Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SE Ranking, collaborator.pro, Govitall

       

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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