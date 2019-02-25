Безкоштовна онлайн-конференція SEO Day: нові ідеї для просування вашого сайту
Чи готові до нових вершин оптимізації? Тоді цей захід для вас!
15 березня Академія інтернет-маркетингу WebPromoExperts запрошує всіх на безкоштовну онлайн-конференцію, присвячену найефективнішому інструменту залучення цільових відвідувачів на сайт — SEO Day.
Що таке SEO Day? Це восьмигодинна онлайн-конференція, яка об'єднує в собі найсвіжіші кейси з просування сайтів в топ, лайфхаки, фішки та рекомендації від провідних експертів-практиків галузі.
На Вас чекають:
- 16 міжнародних експертів з SEO;
- 8 годин отримання практичних навичок;
- більше 7000 учасників;
- можливість отримати відповіді від спікерів в прямому ефірі.
Серед доповідачів: Сергій Кокшаров, Олег Саламаха (Serpstat), Ігор Рудник (collaborator.pro), Віктор Карпенко (SeoProfy), Катерина Золотарьова (Site24), Михайло Щербачов (LivePage), Владислав Моргун (ЛУН & Flatfy), Фернандо Ангуло (SEMrush ) і багато інших відомих спікери.
З доповідей ви дізнаєтеся:
- актуальні тренди в SEO на 2019 року;
- що робити з SEO перед створенням сайту?
- як створити українську версію сайту з мінімальними витратами і зростанням трафіку?
- поради по скануванню SEO Spider'ом e-commerce проектів;
- як ефективно просувати сайти, збільшуючи трафік, конверсію та продажу;
- SEO-інсайти з логів сервера;
- як оптимізувати структуру сайту і його контент і багато інших корисних речей і фішок.
Повністю з програмою можна ознайомитися на сайті.
Конференція буде цікава: власникам малого та середнього бізнесу, фахівцям з SEO, інтернет-маркетологам, адміністраторам сайтів, веб-розробникам, а також всім тим, хто планує оптимізацію сайту під пошукові системи.
Як стати учасником? SEO Day - це онлайн-конференція, тобто, вам не потрібно нікуди їхати. Досить звільнити цей день від поточних справ і повністю присвятити його всмоктуванню нових знань, не відходячи від своїх ПК або смартфонів. Все, що вам потрібно попередньо зареєструватися на сайті. В день проведення конференції вам прийде нагадування і посилання на трансляцію.
Якщо ви будете зайняті в цей день і не зможете підключитися - купуйте доступ до запису і презентацій. До речі, зараз є можливість заощадити і придбати доступ за стартовою ціною. Не пропустіть шанс!
Організатори та спонсори: WebPromoExperts, WebPromo, SE Ranking, collaborator.pro, Govitall