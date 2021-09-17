Соответствующее решение поддержали 25 депутатов от всех фракций, кроме "Голоса. Кроме того, воздержались от голосования и некоторые депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє".

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Бесплатная земля для соратника мэра

Издание информирует, что депутатам прямо озвучили намерения относительно земли, в частности использования ее в строительстве коммерческой недвижимости. Однако на голосование это не повлияло.

Речь идет о земельном участке, расположенном на улице Циолковского. Виталий Чен вместе с бизнес-партнерами строит таунхаусы в Сосновке.

Проект решения сначала зарегистрировали на отказ в предоставлении, однако в итоге Чен таки получил землю.

Важно! Чена называют соратником городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко.

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