Соответствующее решение поддержали 25 депутатов от всех фракций, кроме "Голоса. Кроме того, воздержались от голосования и некоторые депутаты от "Слуги народа" и "За майбутнє".
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Бесплатная земля для соратника мэра
Издание информирует, что депутатам прямо озвучили намерения относительно земли, в частности использования ее в строительстве коммерческой недвижимости. Однако на голосование это не повлияло.
Речь идет о земельном участке, расположенном на улице Циолковского. Виталий Чен вместе с бизнес-партнерами строит таунхаусы в Сосновке.
Проект решения сначала зарегистрировали на отказ в предоставлении, однако в итоге Чен таки получил землю.
Скандал с дорогами в Черкассах: что известно
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