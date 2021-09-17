Відповідне рішення підтримали 25 депутатів від усіх фракцій, окрім "Голосу. Крім того, утрималися від голосування і деякі депутати від "Слуги народу" і "За майбутнє".
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Безкоштовна земля для соратника мера
Видання інформує, що депутатам прямо озвучили наміри щодо землі, зокрема використання її у будівництві комерційної нерухомості. Однак на голосування це не вплинуло.
Йдеться про земельну ділянку, розташовану на вулиці Ціолковського. Віталій Чен разом із бізнес-партнерами будує таунхауси у Соснівці.
Проєкт рішення спершу зареєстрували на відмову у наданні, втім у результаті Чен таки отримав землю.
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