Відповідне рішення підтримали 25 депутатів від усіх фракцій, окрім "Голосу. Крім того, утрималися від голосування і деякі депутати від "Слуги народу" і "За майбутнє".

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Безкоштовна земля для соратника мера

Видання інформує, що депутатам прямо озвучили наміри щодо землі, зокрема використання її у будівництві комерційної нерухомості. Однак на голосування це не вплинуло.

Йдеться про земельну ділянку, розташовану на вулиці Ціолковського. Віталій Чен разом із бізнес-партнерами будує таунхауси у Соснівці.

Проєкт рішення спершу зареєстрували на відмову у наданні, втім у результаті Чен таки отримав землю.

Важливо! Чена називають соратником міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.

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